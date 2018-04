Ruch skierowany zostanie na objazd przez Mszanę Dolną i Skomielną Białą.

Po odbiorze tymczasowej organizacji ruchu, pomiędzy godz. 8.30 a 9.00, w poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. zamknięta zostanie dla ruchu możliwość przejazdu "Zakopianką" w Lubniu.

- Na odcinku ok. 130 m trzeba usunąć całą nawierzchnię i podbudowę drogi, obniżyć ją w stosunku do obecnej o 80 cm i położyć nawierzchnię. Pozwoli to na uzyskanie takiej wysokości pomiędzy powierzchnią terenu i rusztowaniem tzw. bramą, która umożliwi przejazd DK 7 wszystkim pojazdom, w czasie budowy wiaduktu nad jezdnią. Odległość pomiędzy jezdnią a rusztowaniem budowanego wiaduktu będzie wynosiła 4,5 m - tłumaczy oddział GDDKiA w Krakowie.

Prace trwały będą całą dobę i zaplanowane są do 25 kwietnia 2018 r.