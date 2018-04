Nowe porozumienie płacowe obowiązuje do końca marca 2019 roku. Porozumienie, które zażegnało konflikt płacowy i w ostatniej chwili zapobiegło strajkowi, zostało osiągnięte przez zarząd ze związkami zawodowymi.

Szef zarządu Skoda Auto, Bernhard Maier, powiedział, że tak duża podwyżka płac odzwierciedla sytuację gospodarczą i warunki konkurencji w Czechach, gdzie panuje prawie pełne zatrudnienie - odnotowuje agencja dpa.

Związki zawodowe skutecznie przeciwstawiły się propozycji rozciągnięcia na weekendy czasu pracy w głównych zakładach Skody w miejscowości Mlada Boleslav.

W ubiegłym roku średnia płaca w Skoda Auto wynosiła w przeliczeniu ok. 1700 euro (ok. 7 tys. zł). Po uwzględnieniu 12 proc. podwyżki będzie to niemal 2 tys. euro (ok. 8 tys. zł).

W 2017 r. Skoda wyprodukowała rekordową liczbę ponad 1,2 mln samochodów. Największą popularnością wśród klientów cieszył się model Octavia.

Skoda ma w Czechach trzy zakłady produkcyjne. Zatrudnia około 25 tys. osób - wśród nich są też Polacy.

Produkuje też w Rosji i w Chinach na potrzeby tamtych rynków.