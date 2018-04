Marzec przyniósł wzrost i okazał się najlepszym miesiącem w sprzedaży nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczaków, licząc od 2000 roku – wynika z najnowszego podsumowania Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Poziom rejestracji wyznaczył nowy rekord miesięczny obecnego wieku – twierdzą analitycy PZPM i wyliczają, że urzędy komunikacji nad Wisłą wydały tablice do ponad 57,3 tys. sztuk nowych aut (w tym 51,7 tys. osobówek). To o 1800 samochodów więcej niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku, który także uznano za rekordowy. A poprawa marcowych wyników ma miejsce już trzeci rok z rzędu. W porównaniu do lutego na drogi wyjechało przeszło 22 proc. aut więcej.

Jak podał PZPM dane skumulowane za I kwartał 2018 r. w porównaniu z trzema pierwszymi miesiącami 2017 r. przynoszą wzrost o ponad 10 proc. Od początku tego roku zarejestrowano 155 218 nowych osobówek i dostawczaków (w tym 139 885 aut osobowych).

Skąd takie notowania na początku wiosny? W ocenie ekspertów bardzo dobrym wynikom sprzyja "utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza i pozytywne nastroje konsumenckie". A wyniki pierwszego kwartału podbudowały m.in. zakupy Polaków, którzy decydowali się na auta z rocznika 2017 w promocyjnych cenach.

Mniej aut z silnikiem Diesla. Więcej benzyny i na prąd

W marcu kierowcy prywatni (nie na regon) zarejestrowali 15,7 tys. aut – to o ponad 2 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. Firmy odebrały 36 tys. szt. (plus 5,6 proc.).

W całej grupie samochodów osobowych zarejestrowano 1,8 tys. hybryd (plus 11 proc.; od początku roku – 5,3 tys.) oraz 131 szt. (plus 47,2 proc.; 340 aut) z napędem elektrycznym.

Samochody z silnikiem benzynowym zajęły prawie 71 proc. rynku, a z dieslem 24 proc. Dla porównania rok wcześniej odpowiednio 66 proc. i 29 proc.

Skoda Octavia Laurin&Klement / dziennik.pl

Co nowego w garażu?

Wszystkie marki z pierwszej piątki poprawiły swoje rezultaty sprzed miesiąca. W marcu 2018 r. na pierwszym miejscu była Skoda. Czeskiej marce przypadło 6359 nowych rejestracji. Za nią Toyota (5248 szt.) z największym spadkiem w pierwszej piątce. Podium zamyka Volkswagen (5213 szt.).

Opel astra / Opel / Josef Horazny

Czwarte miejsce zajął Opel (3 953 szt.; wzrost o 2,4 proc.). Dla tej marki był to najlepszy marcowy wynik od 2000 roku, czyli od 18 lat. Łączna sprzedaż niemieckiej firmy w pierwszym kwartale wyniosła 10 350 samochodów. Polscy kierowcy w ciągu trzech miesięcy 2018 roku najchętniej wybierali astrę produkowaną w Gliwicach (sprzedano 4213 egzemplarzy). Na drugim miejscu w rankingu modeli uplasowała się corsa wynikiem 1887 egz. Kierowcom przypadła do gustu nowa insignia - sprzedaż największego Opla wyniosła 1162 sztuki. Tym samym udało mu się zepchnąć na czwarte miejsce popularnego SUV-a, czyli model mokka (1136 sztuk).

Opel Insignia Sports Tourer / dziennik.pl

Na piątej pozycji wśród producentów znalazł się Ford, którego samochody Polacy rejestrowali w marcu 3240 razy.

W ogólnym rankingu modeli, w marcu 2018 roku na pierwszym miejscu była skoda octavia (1878). Za większą siostrą wyhamowała fabia (1735). Trzecia lokata należy do astry (1675 szt.; plus 17,5 proc.) - kompakt Opla jako pierwszy odnotował poprawę. Na czwartej pozycji ostatni miesiąc zakończył volkswagen golf (1552). Piąte miejsce dla toyoty yaris (1502).

Volkswagen Golf / dziennik.pl

Od początku 2018 roku w grupie nabywców indywidualnych przybyło 48,6 tys. szt. Prywatnie (nie na regon) Polacy najczęściej wybierali kolejno: toyota yaris (2610 sztuk), skoda fabia (2216), opel astra (1677), skoda octavia (1332). Dacia duster z wynikiem 1182 sztuk wyprzedziła toyotę auris (1171).