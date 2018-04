Z kartki przyklejonej do szyby koślawo zaparkowanego Renault Megane wynika, że samochód porzucono na parkingu Galerii Łódzkiej 20 lipca 2016 roku. Jak obliczają przedstawiciele centrum od tamtej chwili licznik odmierzył już ok. 15 tys. godzin.

Z cennika wynika, że postój do 5 godzin na parkingu łódzkiego centrum handlowego kosztuje 5 zł, a każda kolejna godzina to dodatkowe 4 zł. Prosty rachunek i wynika, że właściciel Renault na pabianickich numerach ma do zapłacenia ok. 60 tys. zł.

Początkowo straż miejska i policja nie usuwały auta z parkingu. W ocenie mundurowych, właściciel zakurzonego pojazdu nie popełnił żadnego wykroczenia, które dawałoby ku temu podstawy. Samochód nie był też kradziony.

Ostatecznie jednak auto odholowano, ale rachunek pozostał niezapłacony.