Jeep bardzo poważnie potraktował targi w Poznaniu i prosto z Genewy przywiózł jeszcze gorące nowości. Na stoisku amerykańskiego producenta – podobnie jak w Szwajcarii - królował czerwony Wrangler nowej generacji i równie krwisty Grand Cherokee Trackhawk.

- Jeep to najszybciej rozwijająca się marka koncernu Fiat Chrysler Automobiles. Globalnie sprzedajemy rocznie 1,4 mln samochodów. W pierwszym kwartale 2018 roku sprzedaż w Polsce wzrosła o przeszło 20 proc. - powiedział Rafał Grzanecki, dyrektor marketingu FCA. Dodał, że w 2012 roku firma przekroczyła liczbę 1000 sztuk sprzedanych i zarejestrowanych modeli. Trzy lata później było to ponad 2000 sztuk, a w 2017 sprzedano ponad 3000 Jeepów na polskim rynku.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk / Polska Agencja Prasowa / AAABACA

Pokazany w Poznaniu Jeep Grand Cherokee Trackhawk to prawdziwa bestia. Sercem auta jest 700-konny silnik 6.3 V8 wspomagany kompresorem. Potężna jednostka znana już z muscle carów Dodge'a (Charger i Challenger Hellcat) brzmi brutalnie i nokautuje od pierwszego dotknięcia gazu. Sprint od zera do 100 km/h przy wykorzystaniu procedury startu launch control trwa tylko 3,7 sekundy, a rozpędzanie kończy się przy 290 km/h. Dystans 1/4 mili jest w stanie pokonać czasie 11,6 s przy 187 km/h. W efekcie ten amerykański SUV pod względem osiągów może stawać do zawodów z samochodami sportowymi.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk / Jeep

Najmocniejszy i najszybszy seryjnie produkowany SUV na świecie skrywa pod czerwoną skórą pięć trybów jazdy z opcją torową. System infotainment pozwala na analizę danych i konfigurację auta w czasie rzeczywistym a przeszło 70 funkcji pilnuje bezpieczeństwa. Pędzącą górę mechanicznych mięśni zatrzyma specjalny układ hamulcowy Brembo z największymi przednimi hamulcami w historii marki Jeep - droga hamowania z prędkości 97 km/h do zera wynosi 35 m. Grand Cherokee Trackhawk w sprzedaży pojawi się w maju.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk / dziennik.pl

Jeep Wrangler nowej generacji także debiutował w Poznaniu. Pod względem wyglądu styliści nie odważyli się zadrzeć z milionami fanów tego auta - kanciasta bryła pozostała bez zmian. Siedmioszczelinowy grill, składana przednia szyba, solidne nielakierowane progi drzwi oraz trapezoidalne nadkola to elementy uznawane w motoryzacji za święte i niepodważalne, niczym wzór metra z Sevres. Po obu stronach osłony chłodnicy dalej są okrągłe reflektory, ale wyposażono je w technikę LED. Diodowe światła wbudowano również w błotniki. Chromowane ramki wokół świateł przeciwmgłowych wstawionych w zderzak dodają szlachetności.

Jeep Wrangler / dziennik.pl

W kabinie pojawiły się lepsze materiały i nowa deska rozdzielcza. Jeśli chodzi o systemy multimedialne, to do wyboru jest Uconnect z ekranem dotykowym o przekątnej 5,7 lub 8,7 cala. Wranglera nowej generacji wyposażono też w zaawansowane rozwiązania i systemy dbające o bezpieczeństwo.

Jeep Wrangler / dziennik.pl

W zależności od wersji Wrangler będzie wyposażony w napędy Command-Trac 4x4 i Rock-Trac 4x4 ze skrzynią redukcyjną oraz elektronicznymi blokadami przedniej i tylnej osi Tru-Lock. A wszystko po to, by nowy Jeep pozostał mistrzem jazdy w terenie.

Jeep Wrangler / Polska Agencja Prasowa / Jakub Kaczmarczyk

Wrangler IV będzie dostępny z silnikiem turbobenzynowym 2.0/270 KM i wysokoprężnym 2.2/195 KM. Obie jednostki mają współpracować z nowym ośmiobiegowym automatem. Producent twierdzi, że lżejsza konstrukcja auta i szereg innowacji powinny przełożyć się na obniżenie spalania oraz emisji spalin o 15 proc. w porównaniu do poprzednika.

Jeep Wrangler / dziennik.pl

Jeep Wrangler pojawi się w sprzedaży na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku. Wiadomo, że w 2020 roku zostanie zaprezentowany Wrangler w wersji hybrydowej. Poza debiutantami w Poznaniu pojawiły się też Jeep Renegade i Compass oraz ekstremalnie zmodyfikowana wersja Wranglera.

Należąca do koncernu FCA Alfa Romeo wystawiła Guliettę, Stelvio w wersjach Quadrifoglio i Executive Q4 oraz Giulię Quadrifoglio i Veloce Q4.

Na stanowisku Fiata wystąpił Tipo w 5-drzwiowej wersji hatchback S-Design, Station Wagon S-Design oraz Sedan Lounge. Pojawiła się też Panda - miejmy nadzieję, że to już ostatni model tego auta produkowany w fabryce Pomigliano d'Arco pod Neapolem, a następny będzie z Polski. Przebojowa 500-ka w różnych odmianach przyjechała do Poznania z fabryki w Tychach. Abarth wystawił modele 695 Rivale i 124 Spider.