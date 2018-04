Jaguar I-Pace to pierwszy elektryczny model brytyjskiej marki. Projektanci przekonują, że ich najnowsze dzieło o długości prawie 4,7 m łączy sylwetkę supersamochodu z osiągami auta sportowego oraz wszechstronnością pięciomiejscowego SUV-a . I trzeba przyznać, że na I-Pace patrzy się z przyjemnością. Opływowa karoseria w stylu coupe przemyciła na drogi elementy zaczerpnięte z wyczynowego Jaguara C-X75.

Opływowa sylwetka I-Pace przemyciła na drogi elementy zaczerpnięte z wyczynowego Jaguara C-X75 - za kierownicą tego modelu złoczyńca ścigał Jamesa Bonda w filmie Spectre / Jaguar

Brak silnika spalinowego i tunelu przeniesienia napędu zaowocował przesunięciem kabiny do przodu. Wnętrze oferuje dużo przestrzeni dla pasażerów – taką ilość miejsca na nogi z tyłu spotykana jest zwykle tylko w dużych SUV-ach i luksusowych limuzynach. Tę cechę można było uzyskać dzięki 3-metrowemu rozstawowi.

Jaguar I-Pace / Jaguar

Także możliwości napędu zapowiadają pozytywne wrażenia…

Jaguar I-Pace skrywa elektryczny napęd na wszystkie koła

Elektryczne silniki konstrukcji Jaguara - po jednym przy przedniej i tylnej osi - generują łączną moc 400 KM i 696 Nm. Energia jest przechowywana w chłodzonym cieczą zestawie akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 90 kWh, które składają się z 432 ogniw pakietowych. Konstruktorzy uważają, że zasięg 480 km (w europejskim cyklu WLTP) przy średnich dziennych dojazdach do pracy rzędu 40-50 km pozwoli doładowywać samochód tylko raz w tygodniu.

Jaguar I-Pace / Jaguar

I-Pace przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,8 sekundy. Prędkość maksymalną celowo ograniczono do 200 km/h, aby uzyskać duży zasięg na jednym ładowaniu.

W I-Pace wygospodarowano bagażnik o pojemności 656 litrów (1453 l po złożeniu tylnej kanapy) / PAP/EPA / Josef Horazny

Korzystanie z ładowarki prądu stałego (o mocy 100 kW) pozwala uzyskać 80 proc. poziomu po 40 minutach. Montowana na ścianie własnego garażu ładowarka prądu zmiennego (7 kW) pozwoli na uzyskanie takiego samego zasięgu w nieco ponad 10 godzin – ten tryb będzie najczęściej wykorzystywany nocą. Zasięg 100 km można mieć już po 15-minutowym ładowaniu. Gwarancja na akumulatory wynosi 8 lat.

Jaguar I-Pace / Jaguar

W aucie inżynierowie pokusili się o zintegrowanie pompy ciepła z układem klimatyzacji. W ocenie twórców jest ona znacznie efektywniejsza niż konwencjonalne elektryczne podgrzewacze, ponieważ do ogrzania kabiny wykorzystuje energię z powietrza na zewnątrz zamiast polegać wyłącznie na pobieraniu prądu z akumulatora. W rezultacie może to zwiększyć zasięg auta o maksymalnie 50 km, nawet podczas mrozów.

Jaguar I-Pace i Tesla Model X. Brytyjczyk okazał się lepszy w próbie rozpędzania do 60 mil/h i hamowaniu / Jaguar

Ceny? Jaguar I-Pace w podstawowej odmianie kosztuje od 354 900 zł. Producent przewidział cztery wersje wyposażenia. Najbogatsza to I-Pace EV400 AWD First Edition za ok. 470 tys. zł. A to oznacza, że brytyjski elektryk jest tańszy niż konkurencyjna Tesla Model X (ponad 113 tys. euro - ok. 475 tys. zł).

Jaguar I-Pace / PAP/EPA / Josef Horazny

Jaguar I-Pace / PAP/EPA / Josef Horazny