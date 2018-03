Idą święta, noga z gazu! "Wielkanoc" – tak policja nazwała pięciodniową ogólnopolską akcję, która ruszy w najbliższy piątek (30 marca) i potrwa aż do wtorku (3 kwietnia).

– Na drogach w całym kraju pojawi się od 4 do 5 tys. funkcjonariuszy. A do pomiaru prędkości będzie wykorzystywany cały sprzęt, jakim dysponuje policja – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Podkreślił, że poza zwracaniem szczególnej uwagi na przekraczanie limitów prędkości, kontrole obejmą również stan techniczny pojazdów, przewóz pasażerów oraz trzeźwość.

– Zanim ktoś wyruszy w drogę, warto też by sprawdził liczbę punktów karnych w internecie (na stronie www.obywatel.gov.pl – przyp. red.). Może się bowiem okazać, że granica do zatrzymania prawa jazdy jest cienka – podpowiedział Kobryś.

A miejsca, w których kierowcy mogą spodziewać się patroli?

– Siły i środki będą lokalizowane na trasach i w miejscach, gdzie zagrożenie przekraczania prędkości jest największe. Kierowcy dobrze wiedzą, gdzie i kiedy pozwalają sobie na więcej – odparł policjant. – Na pewno na głównych drogach będziemy udrażniać ruch. I proszę mi wierzyć, że policjant, który stoi na danym skrzyżowaniu, wie co robi – on wie najlepiej, czy na następnym skrzyżowaniu nie ma zatoru – wyjaśnił.

Kobryś zaznaczył, że celem akcji Wielkanoc jest prewencja i bezpieczeństwo podróżujących.

- Jednak osoby, które nie będą stosować się do ograniczeń prędkości i przepisów muszą liczyć się z konsekwencjami - skwitował.

Lasery i nieoznakowane BMW

Jeśli pozwoli na to pogoda to na drogi wyjadą policyjne motocykle. Na pewno pojawią się oznakowane i nieoznakowane radiowozy, a wśród nich 40 najnowszych BMW serii 3 z napędem na cztery koła. Policjanci w bawarskich radiowozach do pomiaru prędkości ściganego auta używają wideorejestratorów Videorapid 2a polskiej firmy Zurad.

BMW 330i xDrive / BMW

Jak udało się nam ustalić w KGP, sprzęt jest pozbawiony bolączki znanej ze starszych radiowozów - tam w nocy kamera jest oślepiana przez światła aut jadących z przeciwka. Usłyszeliśmy, że w urządzeniach zastosowanych w 40 nowych BMW producent miał przewidzieć "tryb nocny" i wyposażyć je w "system antyolśnieniowy" - tak, by obraz był ostry i czytelny.

Sam wideorejestrator (fachowo: prędkościomierz kontrolny) poza uwiecznianiem obrazu, liczy czas przejazdu policyjnego samochodu i długość odcinka drogi (odczyt najczęściej z czujników ABS radiowozu). Na tej postawie wyliczana jest średnia prędkość, jednak nie nagrywanego auta, a nieoznakowanego radiowozu. Taka metoda wymaga od kierowcy policyjnego pojazdu utrzymywania stałej odległości na początku i na końcu odcinka pomiarowego.

W ruch pójdzie też m.in. 200 amerykańskich laserowych mierników LTI 20/20 TruCam. Sprzęt ma wbudowaną kamerę oraz ekran, na którym można odtworzyć nagranie. Powinien także udokumentować niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz jazdę w niebezpiecznej odległości od innego pojazdu. Zarejestruje, czy jadący mieli zapięte pasy, i czy kierowca nie rozmawiał przez telefon.