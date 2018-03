Unia chce poprawić bezpieczeństwo na drogach, a więc i w Polsce, dlatego zdecydowano o uruchomieniu systemu eCall. W efekcie od 1 kwietnia 2018 roku wszystkie homologowane, nowe typy pojazdów osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony będą wyposażone w moduł wykrywania kolizji drogowej i automatycznego wzywania pomocy na miejsce wypadku.

– System będzie funkcjonował w oparciu o infrastrukturę telefonu alarmowego 112 – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego.

Pomysłodawcy spodziewają się, że wdrożenie eCall przełoży się na skrócenie czasu powiadamiania służb ratunkowych o wypadkach drogowych – w mieście o 60 proc., a poza obszarem zabudowanym o połowę.

– Szacuje się, że zmniejszy to liczbę ofiar śmiertelnych o 4 proc., a poważnych obrażeń o 6 proc. Tym samym przełoży się to na całkowite zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w krajach UE o 2,5 tys. rocznie – wyliczył przedstawiciel ITS.

Jak działa eCall?

Podczas jazdy system pozostaje "uśpiony". W razie wypadku bądź kolizji i po "odpaleniu" poduszek powietrznych eCall automatycznie przez numer 112 połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

- Powiadomienie alarmowe do CPR będzie zawierało informacje o lokalizacji pojazdu, czasie zdarzenia, kierunku jazdy, rodzaju paliwa w aucie, maksymalnej liczbie przewożonych pasażerów, numerze identyfikacji auta (VIN) oraz czy zgłoszenie było wywołane ręcznie czy automatycznie. W przypadku automatycznego wywołania alarmu wyszkolony operator centrum ratunkowego, poprzez urządzenie eCall, będzie próbował kontaktować się z podróżującymi w celu ustalenia dodatkowych informacji. Gdy kontakt nie będzie możliwy podejmie decyzje o udzieleniu pomocy i o jej zakresie – opisał Krupiński.

System może być także aktywowany przez kierowcę bądź pasażera lub świadka zdarzenia za pomocą przycisku "SOS".

- Usługa ratunkowa eCall ma charakter publiczny i będzie bezpłatna. Fabrycznie zamontowanego systemu nie da się wyłączyć, nie będzie też pełnił roli tzw. czarnej skrzynki. Nie ma zatem mowy o stałym monitorowaniu pojazdu np. lokalizacji i zapisywaniu danych dotyczących sposobu jazdy – uspokoił ekspert ITS.

eCall zostanie wdrożony jednocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ma zmniejszyć liczbę ofiar na drogach o 2,5 tys. rocznie. Niektóre firmy jak Opel, Volkswagen czy Ford już od jakiegoś czasu oferują system wzywania pomocy. Od 1 kwietnia każdy producent będzie obowiązany do wprowadzenia tego rozwiązania.