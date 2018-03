Prezydent Andrzej Duda uważa, że Polska jest gotowa konkurować z rozwiniętymi państwami zachodnimi w kwestii elektromobilności. W jego ocenie rozwój tej dziedziny motoryzacji nad Wisłą to szereg gospodarczych i społecznych korzyści: zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój zaawansowanego przemysłu i technologii, rozwój nowych usług takich jak np. stacje ładowania pojazdów czy car-sharing oraz znaczna poprawa jakości powietrza w dużych miastach. Podkreśla również, że elektromobilność to technologia jutra, a Polska ma dużą szansę dołączyć do grona liderów w tym obszarze.

Teraz wygląda na to, że prezydent nie rzuca słów na wiatr i postanowił sam dać przykład. Do floty samochodów używanych przez jego kancelarię dołączyło w pełni elektryczne BMW i3 z napisem "elektromobilność w pałacu prezydenckim" – auto dostarczył warszawski diler marki BMW Auto Fus (ta sama spółka wygrała przetarg na nowe limuzyny kupione z okazji szczytu NATO).

BMW i3 / BMW / Krzysztof Sitkowski

Prezydenckie BMW i3 po naładowaniu akumulatorów do pełna powinno zapewnić realny zasięg 200 km. Co jest raczej wyzwaniem, bo kierowca w ruchu miejskim musi wykazać się lekką nogą, a pogoda powinna być raczej umiarkowana (nie wymaga korzystania z ogrzewania czy klimatyzacji – zużywany prąd skraca zasięg). Bardziej prawdopodobny wynik to ok. 150 km od ładowania do ładowania. Swobodnie wystarcza do załatwiania spraw w mieście, ale już np. szybka wyprawa choćby z Warszawy do Torunia nie wchodzi w grę... BMW ma też w ofercie i3 ze spalinowym generatorem zwiększającym zasięg.

BMW i3 - zdjęcie poglądowe / BMW

BMW i3 imponuje też osiągami. Silnik elektryczny o mocy 170 KM osiąga swój maksymalny moment obrotowy 250 Nm niemal od startu. W efekcie przyspieszenie jest płynne i liniowe. Według danych producenta na sprint od 0 do 100 km/h wystarcza 7,2 s. Prędkość maksymalna została sztucznie ograniczona do 150 km/h.

BMW i3 / BMW / Krzysztof Sitkowski

Czas ładowania akumulatora o pojemności 94 Ah zależy od rodzaju ładowarki. Szczęśliwcy mający dostęp do stacji szybkiego ładowania mogą napełnić akumulatory w 80 proc. w zaledwie 40 minut. Ładowanie prądem trójfazowym potrwa już co najmniej 3 godziny.

BMW i3 - zdjęcie poglądowe / BMW

BMW przypomina, że wraz z wejściem w życie nowej ustawy o elektromobilności, kierowcy i3 mogą korzystać ze specjalnych przywilejów dla pojazdów elektrycznych, m.in. poruszania się po pasach ruchu dla autobusów oraz korzystania z dedykowanych miejsc parkingowych. Dodatkowo, zakup tego modelu zwolniony jest z akcyzy. W Polsce BMW i3 kosztuje od ok. 165 tys. zł do ponad 200 tys. zł.