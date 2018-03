Cios z zaskoczenia. Tuż przed rozpoczęciem XXXV Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Feliksa Stamma Polski Związek Bokserski i Suzuki Motor Poland podpisały umowę o współpracy. W efekcie japońska marka zyskuje tytuł sponsora strategicznego, a PZB pomoc finansową oraz flotę samochodów.

– Konsekwentnie realizujemy strategię Suzuki Way of Life, która polega na angażowaniu się marki w sport i wspieraniu profesjonalnych kadr sportowców. Chcielibyśmy, aby nasza aktywność w tym zakresie przełożyła się na rozwój dyscypliny i sukcesy reprezentacji Polski. Wesprzemy PZB, przekazując samochody, będziemy też wspierać związek finansowo. Chciałbym, aby w boksie zapanowała normalność i zawodnik nie był uzależniony od sukcesu, by mieć środki do życia – powiedział Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland i prywatnie fan boksu.