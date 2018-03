Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 80 proc. ludności w obszarach miejskich, na których prowadzi się pomiary oddycha powietrzem, którego jakość przekracza limity wyznaczone przez WHO. Jakby tego było mało naukowcy przewidują, że do 2050 roku ponad dwie trzecie populacji świata będzie żyć w miastach, co wywoła znaczne zwiększenie obciążenia sieci transportowych i dalsze zanieczyszczenia.

Nie brzmi to optymistycznie, jednak wygląda na to, że światełko w tunelu zapalili inżynierowie amerykańskiego koncernu Goodyear. Główkowali, główkowali i stworzyli oponę, która ma poprawiać jakość życia i zdrowia mieszkańców metropolii. A swój wynalazek nazwali Oxygene i pochwalili się nim w Genewie.

Jak usłyszeliśmy na stoisku firmy, ta prototypowa opona została stworzona specjalnie do pojazdów wykorzystywanych w mieście. Wyróżnia ją wyjątkową budową – jej ścianę boczną… porasta żywy mech! W jakim celu? Twórcy zapewniają, że otwarta struktura i specjalna konstrukcja bieżnika umożliwiają absorpcję i cyrkulację wilgoci oraz wody z powierzchni drogi, co uruchamia proces fotosyntezy i uwalnianie tlenu do atmosfery.

Goodyear Oxygene / Newspress / Jakob Ebrey

Oczyszcza powietrze

Specjalny bieżnik opony Oxygene wychwytuje wilgoć z nawierzchni i wchłania dwutlenek węgla z powietrza, którym odżywia się mech rosnący w ścianie bocznej. Proces fotosyntezy powoduje uwalnianie tlenu. Goodyear obliczył, że w mieście wielkości Paryża, w którym znajduje się około 2,5 mln pojazdów oznaczałoby to wytwarzanie prawie 3 tys. ton tlenu i absorpcję ponad 4 tys. ton dwutlenku węgla rocznie.

Goodyear Oxygene / Goodyear

Produkuje prąd

Oxygene wykorzystuje energię wygenerowaną przez fotosyntezę do zasilania elektroniki, w tym czujników, procesora sztucznej inteligencji oraz paska świetlnego w ścianie bocznej opony, który zmienia kolory, ostrzegając użytkowników drogi o pieszych i manewrach pojazdu, takich jak zmiana pasa czy hamowanie.

Goodyear Oxygene / Newspress / Jakob Ebrey

Recykling zużytych opon

Oxygene nie jest konstrukcją opartą na zasadach pneumatyki, jak dzisiejsze ogumienie. Pokazana w Szwajcarii opona powstaje w procesie trójwymiarowego druku z proszku gumowego pochodzącego z odzyskanych opon. Inżynierowie zapewniają, że lekka, absorbująca wstrząsy konstrukcja jest trwałym, odpornym na przebicia rozwiązaniem, które wydłuża okres eksploatacji opony i minimalizuje problemy z obsługą, zwiększając niezawodność transportu. Otwarta struktura ogumienia poprzez absorpcję wody z bieżnika powinna poprawiać przyczepność na mokrej nawierzchni.

Szybka jak światło

Oxygene wykorzystuje system komunikacji światłem widzialnym – LiFi – który umożliwia łączenie się opony z Internetem Rzeczy (ogólnie ujmując, systemem urządzeń np. czujników czy kamer połączonych ze sobą we wspólnej sieci i mających dostęp do internetu). Pozwala to na komunikację z innymi pojazdami (V2V) i infrastrukturą (V2I) oraz wymianę danych, niezbędną w systemach zarządzania inteligentną motoryzacją.