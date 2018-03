Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 80 proc. ludności w monitorowanych obszarach miejskich oddycha powietrzem, którego jakość przekracza limity wyznaczone przez WHO. Jakby tego było mało naukowcy przewidują, że do 2050 roku ponad dwie trzecie populacji świata będzie żyć w miastach, co wywoła znaczne zwiększenie obciążenia sieci transportowych i dalsze zanieczyszczenia. Nie brzmi to optymistycznie. Jednak wygląda na to, że światełko w tunelu zapalili inżynierowie amerykańskiego koncernu Goodyear. Główkowali, główkowali i stworzyli oponę o nazwie Oxygene – ich wynalazek był gwoździem programu firmy w czasie salonu samochodowego w Genewie. Twórcy nowego ogumienia mają nadzieję, że przyczyni się ono do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców metropolii. W jaki sposób?



Na stoisku firmy usłyszeliśmy, że ta prototypowa opona została stworzona z myślą o przyszłych pojazdach miejskich. A wyróżnia ją niespotykana budowa – jej ścianę boczną… porasta żywy mech! I nikt tu nie żartuje...

Goodyear Oxygene / Newspress

Oczyszcza powietrze

Konstruktorzy zapewniają, że specjalny otwarty bieżnik opony Oxygene wychwytuje wilgoć z nawierzchni drogi i wchłania dwutlenek węgla z powietrza, którym odżywia się mech rosnący w ścianie bocznej. Zachodzący proces fotosyntezy powoduje uwalnianie tlenu do atmosfery. Goodyear obliczył, że w mieście wielkości Paryża, w którym znajduje się około 2,5 mln pojazdów oznaczałoby to wytwarzanie prawie 3 tys. ton tlenu i absorpcję ponad 4 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. Ale to nie wszystko...

Goodyear Oxygene / Goodyear

Produkuje prąd

Oxygene wykorzystuje energię wygenerowaną przez fotosyntezę do zasilania elektroniki, w tym czujników, procesora sztucznej inteligencji oraz paska świetlnego w ścianie bocznej opony, który zmienia kolory, ostrzegając użytkowników drogi o pieszych i manewrach pojazdu, takich jak zmiana pasa czy hamowanie.

Goodyear Oxygene / Newspress

Recykling zużytych opon

Oxygene nie jest konstrukcją opartą na zasadach pneumatyki, jak dzisiejsze ogumienie. Pokazana w Szwajcarii opona powstaje w procesie trójwymiarowego druku z proszku gumowego pochodzącego z odzyskanych opon. Inżynierowie zapewniają, że lekka, absorbująca wstrząsy konstrukcja jest trwałym, odpornym na przebicia rozwiązaniem, które wydłuża okres eksploatacji opony i minimalizuje problemy z obsługą, zwiększając niezawodność transportu. Otwarta struktura ogumienia poprzez absorpcję wody z bieżnika powinna poprawiać przyczepność na mokrej nawierzchni.

Szybka jak światło

Oxygene wykorzystuje system komunikacji światłem widzialnym – LiFi – który umożliwia łączenie się opony z Internetem Rzeczy (ogólnie ujmując, systemem urządzeń np. czujników czy kamer połączonych ze sobą we wspólnej sieci i mających dostęp do internetu). Pozwala to na komunikację z innymi pojazdami (V2V) i infrastrukturą (V2I) oraz wymianę danych, niezbędną w systemach zarządzania inteligentną motoryzacją.