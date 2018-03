Prezydencka limuzyna, w której jechał prezydent, na moście Powstańców Śląskich przy ulicy Starowiślnej w Krakowie najechała na tzw. separator oddzielający pas jezdni od torowiska tramwajowego. Komputer pokładowy w samochodzie wskazał obniżenie poziomu powietrza w przednim prawym kole. Prezydent Andrzej Duda przesiadł się do innej limuzyny i kontynuował podróż do Bochni. Nikomu nic się nie stało.

Postępowanie w sprawie wykroczenia drogowego prowadzi policja. Krakowska prokuratura okręgowa wystąpiła o przekazanie materiału dowodowego po jego zebraniu do oceny.

- Chodzi o ocenę, czy nie było zagrożenia dla bezpieczeństwa osób przewożonych. Chcemy sprawdzić, czy nie ma podstaw do wszczęcia postępowania pod kątem wypadku komunikacyjnego – powiedział szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Rafał Babiński. Jak dodał, nie ma jednak informacji, które by na to wskazywały.