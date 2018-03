Przypominamy, że do zdarzenia doszło w Krakowie na moście Powstańców Śląskich przy ulicy Starowiślnej. BMW, którym podróżował prezydent Andrzej Duda najechało na separator, oddzielający pas jezdni od torowiska tramwajowego. Prezydent przesiadł się do innego samochodu i kontynuował podróż do Bochni. Nikomu nic się nie stało.

– Zgodnie z procedurami wewnętrznymi Służby Ochrony Państwa każde zdarzenie drogowe z udziałem samochodów SOP jest wnikliwie i szczegółowo wyjaśniane przez komórkę kontrolną SOP. Tak jest również w przypadku wczorajszego zdarzenia drogowego, do którego doszło w Krakowie. Dopiero te ustalenia pozwolą w sposób pełny wyjaśnić przyczyny incydentu – wyjaśniła Gdula-Bomba.

Dodała, że funkcjonariusz, który prowadził pojazd SOP, posiada wieloletnie doświadczenie jako kierowca samochodów grup ochronnych.