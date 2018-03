Hyundai ostatnio kroczy od sukcesu do sukcesu. Oczywiście nie jest to dziełem przypadku, tylko wynikiem ogromnych nakładów na rozwój, którego zapewne nie byłoby bez całej rzeszy inżynierów podkupionych od innych marek. A najświeższym owocem mrówczej pracy i miliardów gotówki jest KONA Electric, czyli elektryczna odmiana wprowadzonego niedawno do Polski crossovera.

Hyundai KONA Electric / Hyundai

Hyundai KONA Electric pod względem stylistycznym nieznacznie różni się od odmiany ze zwykłym napędem. Znakiem szczególnym jest zamknięta, poprawiająca aerodynamikę samochodu osłona chłodnicy.

Auto wyróżniają też przednie światła z lampami LED do jazdy dziennej umieszczone na szczycie głównych reflektorów (także w technologii LED).

Auto będzie oferowane w dwóch odmianach elektrycznego napędu. Wersja o zwiększonym zasięgu ma akumulatory o pojemności 64 kWh, zapewniające podróż na dystansie do 470 km, przy zużyciu energii na poziomie 15,2 kWh/100 km. Silnik elektryczny dostarcza moc 204 KM. Sprint do 100 km/h powinien trwać tylko 7,6 s.

Hyundai KONA Electric / Hyundai / Thomas von Salomon

Podstawowa i tańsza KONA Electric z akumulatorami o pojemności 39,2 kWh pozwala pokonać na jednym ładowaniu dystans do 300 km. Moc układu to 134 KM. Producent deklaruje zużycie energii na poziomie 14,8 kWh/100 km.

Obie wersje napędu mają 395 Nm momentu obrotowego, który kierowca dostaje do dyspozycji od uruchomienia auta i pierwszej sekundy jazdy. Prędkość maksymalna - 167 km/h. Ładowanie litowo-jonowych, polimerowych akumulatorów do 80 proc. zajmuje około 54 min. z użyciem szybkiej ładowarki prądu stałego (DC), o mocy 100 kW.

Ładowanie prądem zmiennym (AC) z wykorzystaniem pokładowej ładowarki o mocy 7,2 kW zajmuje 9 godzin i 40 minut w przypadku pakietu akumulatorów, gwarantujących zwiększony zasięg oraz 6 godz. i 10 minut z pakietem akumulatorów o krótszym zasięgu.

Kierowca ma również możliwość ładowania samochodu z wykorzystaniem domowego gniazdka, używając kabla, zintegrowanego z modułem kontrolnym i ładowarką, tzw. ICCB.

Elektryczny crossover Hyundaia zadebiutuje w czasie salonu samochodowego w Genewie (na początku marca). Chyba już najwyższa pora przestać bić pianę i zapomnieć o polskim aucie elektrycznym…