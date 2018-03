Kierowcy nie chcą już zwykłych aut czy minivanów. Oszaleli na punkcie najróżniejszej maści SUV-ów i crossoverów - w 2017 roku padł rekord rejestracji tego rodzaju samochodów. Na ulicach jest ich coraz więcej. Występują w różnych rozmiarach, z napędem na jedną lub obie osie i różnią się od siebie (mniej lub bardziej) stylistyką.

A Volkswagen podążając za nowym trendem staje się marką, w której coraz większą rolę odgrywają SUV-y – tego typu samochody mają decydujący wpływ na wzrost sprzedaży firmy. Przykładowo Tiguan, którego w zeszłym roku sprzedano ok. 720 tys. sztuk, jest w top 10 najczęściej kupowanych modeli na świecie i zalicza się do pierwszej trójki najpopularniejszych SUV-ów.

Volkswagen Tiguan Allspace / dziennik.pl

Nic więc dziwnego, że ludzie z VW postanowili wycisnąć z mody na SUV-y jeszcze więcej – dlatego do 2020 roku niemiecka firma rozszerzy swoją ofertę aut tego typu do 20 modeli. W efekcie około 40 proc. sprzedawanych Volkswagenów będą wtedy stanowić SUV-y.

Volkswagen T-Roc cabrio

Nowy Volkswagen T-Roc w wersji cabrio ma pomóc Niemcom wykroić z tego tortu solidniejszy kawałek. Jego produkcja rozpocznie się w pierwszym półroczu 2020 roku w Osnabruck. Dzięki inwestycji ponad 80 mln euro w zakładzie zostaną zmodernizowane technologie produkcyjne, montaż i logistyka. Docelowo ma tam powstawać do 20 tys. egzemplarzy tego modelu rocznie.

Range Rover Evoque Convertible będzie miał mniejszego i tańszego rywala? Decydując się na produkcję otwartego modelu T-Roc Volkswagen kontynuuje niemal 70-letnią tradycję budowy kabrioletów / Volkswagen

Fabryka Volkswagen Osnabruck zatrudnia 2300 pracowników. Na trzech liniach produkcyjnych w 2017 roku powstało ponad 76 tys. samochodów. Z taśm fabryki zjeżdżają dzisiaj Volkswagen Tiguan oraz Porsche Cayman, poza tym lakierowana jest też część nadwozi Skody Fabii. Od powstania zakładu w 2011 roku wyprodukowano tam ponad 280 tys. samochodów.

Z danych Jato Dynamics wynika też, że w 2017 roku padł rekord - pierwszy raz w historii europejskiego rynku zanotowano 4,56 mln rejestracji SUV (wobec 3,81 mln w 2016; wzrost o 19,5 proc.). Osiągnięcie rekordowego wyniku było możliwe dzięki poważnym wzrostom w poszczególnych segmentach modeli SUV: D wystrzelił o 34 proc., klasa kompaktowa C to 21 proc. na plus, segment miejski B zyskał 17,5 proc.