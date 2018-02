Top Gear to nie tylko samochody, to także ciekawi ludzie, interesujące historie, zabawne pogawędki i niezapomniane przygody. Dla uświetnienia premiery najnowszego sezonu, który zadebiutuje już 25 lutego, BBC Brit połączyło siły z BlaBlaCar i przygotowało dla polskiej widowni sześć niecodziennych przejazdów z siedmioma wyjątkowymi osobami.

Komik Maciek Adamczyk, aktorka Olga Bołądź, szef kuchni Pascal Brodnicki, duet blogerów Karol i Aleksandra Lewandowscy z "Busem przez świat", YouTuber Filip Nowobilski, czyli "Duży w maluchu" i kierowca rajdowy Kuba Przygoński usiądą za kierownicą swoich samochodów i zaproszą szczęśliwych wybrańców na wspólny przejazd do jednego z sześciu polskich miast.

Maciek Adamczyk bez wątpienia zadba o to, żeby podróż z nim była zabawna, w końcu rozśmiesza ludzi zawodowo! Ale uwaga, jest on też wielkim fanem Top Gear, więc próby zaimponowania mu swoją wiedzą na ten temat podejmujecie na własne ryzyko. Maciejowi – do pełnej kolekcji – brakuje tylko jednego numeru (2/2008) magazynu Top Gear, a to wiele tłumaczy.

Olga Bołądź jest nie tylko wyśmienitą aktorką, ale i wielką fanką czterech kółek. Choć obecnie najbardziej kręci ją motoryzacja w wydaniu eko i swoich pasażerów zabierze w trasę samochodem hybrydowym, kiedyś spędzała całe godziny w Polonezie swojego taty i jest to jedno z jej najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa.

Pascal Brodnicki to słynny szef kuchni i gwiazda telewizyjna. Niewiele osób jednak wie, że zaraz po otrzymaniu prawa jazdy pracował w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach koło Warszawy, a jednym z jego obowiązków było wożenie młodych par do ślubu. Można więc powiedzieć, że już w wieku 16 lat był profesjonalnym kierowcą.

Duet blogerów z "Busem przez Świat" przejechał ponad 150 tysięcy kilometrów swoim VW T3 z 1989 r. kupionym w Polsce za 600 dolarów amerykańskich. W ciągu 6 lat odwiedzili ponad 50 krajów na 5 kontynentach. Podczas przejazdu z nimi usłyszymy opowieści o najpiękniejszych trasach Norwegii i Włoch zanim zobaczymy je z perspektywy Top Gear 25 na BBC Brit.

Filip Nowobilski, YouTuber znany jako "Duży w maluchu", nie tylko przejechał 35 tysięcy kilometrów w swoim malutkim Fiacie 126p, ale udało mu się w nim przeprowadzić i sfilmować 150 wywiadów z największymi polskimi artystami. Najdłuższy dystans, jaki przejechał za jednym razem to aż 580 kilometrów. Planowana przez BBC Brit trasa będzie więc dla niego bułką z masłem, pod warunkiem, ze nie weźmie ze sobą zbyt dużo bagażu.

Przejażdżka z Mistrzem Polski w Driftingu i kierowcą rajdowym Kubą Przygońskim, który podczas 40. edycji Rajdu Dakar zajął doskonałe 5. miejsce w klasyfikacji generalnej, może być przygodą samą w sobie. Poczekajmy jednak, aż opowie nam o swojej kolekcji samochodów - Mercedes 300 SC W 188 coupe, Buick 1928, Jaguar E seria 1... a to dopiero początek.

Aby wziąć udział w projekcie i ruszyć w trasę z jednym z kierowców wystarczy mieć ukończone 18 lat, być zarejestrowanym na BlaBlaCar i zgłosić chęć uczestnictwa, zamieszczając w celu weryfikacji specjalnie przygotowany post publiczny na swoim profilu Facebookowym.

Przejazdy będą odbywały się w każdy piątek poprzedzający premierę odcinka Top Gear 25. Informacje na temat dodawania przejazdów w BlaBlaCar będą ogłaszane na fanpage’u BBC Brit. Szczegółowe informacje na temat warunków akcji oraz nowej serii Top Gear znajdują się na oficjalnej stronie BBC Polska.

Nowy Top Gear zadebiutuje na kanale BBC Brit już 25 lutego o godz. 22:00, tylko godzinę po jego premierowej emisji na kanale BBC Two w Wielkie Brytanii. W 25. sezonie na ekrany powrócą: Matt LeBlanc, Chris Harris, Rory Reid i Stig, a gościnnie pojawią się także Sabine Schmitz i Eddie Jordan.