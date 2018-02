Suzuki po przekazaniu władzy nad Wisłą w ręce Polaka dostało turbo przyspieszenia. Nowy prezes Piotr Dulnik po przejęciu sterów postawił sobie za cel sprzedaż 10 tys. samochodów w 2018 roku – to przeszło 60 proc. więcej niż było przed pięciu laty.

W myśl strategii nowego szefa jednym z narzędzi w walce o klienta jest wizerunek marki i jej lepsza rozpoznawalność. Dulnik sam aktywnie uprawia sport - pewnie dlatego ostatnio japońska marka tak mocno angażuje się w najróżniejsze dyscypliny. Po wejściu we wsparcie piłki ręcznej, kontrakcie z klubem piłkarskim Korona Kielce przyszedł czas na trafienie za trzy punkty i wzmocnienie polskiej koszykówki.

Na kilka dni przed rozpoczęciem kolejnych meczów kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn Energa Basket Liga, Polski Związek Koszykówki i Suzuki Motor Poland podpisały nową umowę, która zakłada rozszerzenie dotychczasowej pięcioletniej współpracy. Producent samochodów zyskuje nowe tytuły sponsorskie, a polska koszykówka pomoc finansową oraz flotę 100 nowych aut. A w jakie modele zmieszczą się dwumetrowi sportowcy?

– Na rynku nie ma samochodu, który byłby w pełni komfortowy dla koszykarza, który ma 2 metry wzrostu, ale Vitara i SX4 Cross to nasze duże modele, więc myślę, że zawodnicy będą zadowoleni - stwierdził Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland. – (...) Wsparcie polskiego sportu, w tym koszykówki, to dla Suzuki nie tylko działanie stricte marketingowe. Wdrażamy w życie ideę Suzuki „Way of Life”, wspierając profesjonalnych zawodników i promując sport. Zależy nam na tym, aby zachęcić Polaków do prowadzenia aktywnego stylu życia, do zadbania o swoje zdrowie i kondycję – stwierdził.

Suzuki Vitara / Newspix

Suzuki napędzi polską koszykówkę

Suzuki zostaje Sponsorem Głównym Reprezentacji Polski Koszykarek i Koszykarzy. Oprócz ekspozycji reklamowej m.in. na bandach czy kołach podkoszowych, logo japońskiej marki będzie widniało na strojach meczowych kadrowiczów i sztabu szkoleniowego.

- Już w piątek Polacy we Włocławku zagrają w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata z Kosowem. W drodze na Mistrzostwa Świata jedziemy razem z marką Suzuki. Cieszymy się, że tego typu partner jest od kilku lat dla nas wsparciem. Pracujemy dalej nad rozwojem polskiej koszykówki - ocenił Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Koszykarze pojadą z Suzuki. Nową koszulkę reprezentacji Polski zaprezentowali Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland i Radosław Piesiewicz, prezes Energa Basket Ligi / Suzuki / MICHAL JARON

Jako sponsor Tytularny Pucharu Polski w koszykówce kobiet i mężczyzn czerwony znak Suzuki będzie widoczny m.in. na bandach, telebimie, podczas konferencji czy na parkiecie w postaci naklejek na boisko.

- Razem z Suzuki chcemy budować prestiż Pucharu Polski. Już poprzednia edycja wypadła bardzo dobrze. Kibice zapełnili halę. Reaktywowaliśmy konkurs wsadów. W 2019 roku rozgrywki będą nazywały się Suzuki Puchar Polski Mężczyzn i Kobiet. Turniej otrzymuje sponsora tytularnego, co zwiększa prestiż tych rozgrywek. To kolejny krok w stronę rozwoju - zarówno organizacyjnego, jak i sportowego - mówił Radosław Piesiewicz, prezes Energa Basket Ligi.

Obejmując tytuł Sponsora Oficjalnego Energa Basket Ligi, logotypy producenta aut znajdą się m.in. na bandach oraz parkiecie.

A to nie koniec przygody Suzuki ze sportem. Piotr Dulnik w rozmowie z dziennik.pl przyznał, że kolejnym krokiem będzie mocniejsze wsparcie polskiego boksu. Podobno szykuje się nokaut :)