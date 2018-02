Yanosik wzbogacił się o nową funkcjonalność. Tym razem twórcy systemu postanowili zadbać o obcojęzycznych kierowców przebywających w Polsce.

– System Yanosik posiada najliczniejszą społeczność kierowców w Polsce. To z kolei wpływa na skuteczną i szczelną siatkę powiadomień o bieżącej sytuacji na drodze. Chcemy ułatwić życie także tym zmotoryzowanym, którzy nie mówią w języku polskim. W ostatnim roku zauważyliśmy znaczny wzrost zainteresowania naszej aplikacji wśród Ukraińców. Dlatego też postanowiliśmy rozszerzyć ofertę językową aplikacji właśnie o język ukraiński. Mamy nadzieję, że ten krok zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego – komentuje Paweł Bahyrycz, Yanosik.

Obserwacje specjalistów Yanosik w obrębie aplikacji potwierdzają także statystyki dotyczące cudzoziemców w Polsce. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców liczba obcokrajowców w kraju, którzy mają pozwolenia na pobyt przekroczyła już 300 tys. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy. Dane te nie uwzględniają jednak osób przebywających w kraju na podstawie wiz. Inny raport Narodowego Banku Polskiego informuje, że liczba Ukraińców w Polsce do czerwca 2017 r. wzrosła do niemal 1 mln.

Tak duży napływ narodowości ukraińskiej wpłynął zatem na decyzję o przygotowaniu interfejsu aplikacji Yanosik w ich ojczystym języku. Użytkownicy z Ukrainy otrzymają także głosowe powiadomienia w języku ukraińskim.

W jaki sposób zmieniany jest język w aplikacji?

– Język ustawia się automatycznie. Jeśli użytkownik ma w telefonie ustawiony np. język ukraiński to ostrzeżenia w aplikacji wyświetlają się także po ukraińsku. Natomiast jeśli w ustawieniach smartfona włączony jest inny język niż polski czy ukraiński to aplikacja automatycznie informuje kierowców o zagrożeniach w języku angielskim – komentuje Paweł Bahyrycz, Yanosik.

Obecnie nowe rozwiązanie dostępne jest w systemie Android. Trwają już prace nad wprowadzeniem podobnych zmian w systemie iOS.