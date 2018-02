Konkurs iF design Award organizowany od 1953 roku jest uważany za jeden z najważniejszych na świecie. W tegorocznej edycji firmy z 54 krajów zgłosiły łącznie 6402 produkty, które zostały ocenione przez międzynarodowe jury złożone z 63 ekspertów. A "kandydaci" do nagrody "iF design" rywalizowali w siedmiu kategoriach: produkt, opakowanie, komunikacja, usługi projektowania, architektura, architektura wnętrz i koncepcja designu. Wyniki?



Bezdyskusyjną królową w kategorii "Product Design" została Kia - nagrodzone modele to Stinger, Stonic i Picanto. A koronację zaplanowano w... BMW Welt w Monachium.

Kia stinger / KIA / Dominik Kalamus

Ostatnio Koreańczycy kroczą od sukcesu do sukcesu. Oczywiście nie jest to dziełem przypadku, tylko wynikiem ogromnych nakładów na rozwój, którego zapewne nie byłoby bez całej rzeszy twórców i inżynierów podkupionych od innych marek. Obecne auta marki Kia swoją urodę zawdzięcza zespołowi europejskich projektantów z centrum designu we Frankfurcie. A kieruje nimi Niemiec Peter Schreyer - główny stylista Kia (przeszedł z koncernu VW) oraz urodzony we Francji Gregory Guillaume, szef designu w Kia Motors Europe.

Kia Stonic. 2018 rok to drugi rok z rzędu, w którym koreańska marka zdobyła aż trzy nagrody "iF design" i dziewiąty rok pod rząd, w którym producent otrzymał to wyróżnienie. Tegoroczny hat-trick nagród podnosi całkowitą liczbę wygranych Kia w konkursie do 15 / dziennik.pl

W efekcie Kia już drugi rok z rzędu zdobywa aż trzy nagrody "iF design" - czyli najbardziej prestiżowe wyróżnienia w świecie wzornictwa przemysłowego. Głównym kryterium w przyznawaniu głównej wygranej iF Product Design w kategorii wzornictwa samochodowego jest oczywiście wygląd. Brane pod uwagę są też jednak jakość wykonania, poziom innowacyjności oraz technologie przyjazne środowisku.

Kia picanto / dziennik.pl