Volkswagen Touareg nowej generacji szykuje się do debiutu. A za jego wygląd odpowiada Klaus Bischoff - człowiek, który rozpoczął rewolucję w stylistyce nowych aut marki z Wolfsburga. To spod jego ręki wyszedł awangardowy Arteon. Teraz kolejnym autem utrzymanym w tej tonacji będzie największy SUV niemieckiego producenta.

Stylistyka nie będzie jedynym argumentem przemawiającym za nowością VW. Producent ujawnił właśnie, że Touareg trzeciej generacji będzie mógł być wyposażony w jeden z największych cyfrowych kokpitów w tej klasie aut - Innovision Cockpit, dzięki któremu zapewni on bardzo szeroki i szybki dostęp do informacji i usług multimedialnych. A rozwiązania z zakresu łączności uczynią z niego jeżdżące centrum internetowe.

Volkswagen Touareg zadebiutuje w Chinach

Zespół napędowy, zawieszenie pneumatyczne, układ tylnej osi skrętnej i system zapobiegający przechyłom nadwozia mają sprawić, że ten wielki SUV będzie dynamiczny, zwinny i bezpieczny.

Klasa ekskluzywnych SUV-ów segmentu C należy w tej chwili do szczególnie szybko rosnących obszarów światowego rynku samochodowego; oczekuje się tu nawet podwojenia sprzedaży, np. w Chinach do roku 2023. I to właśnie w Pekinie, w stolicy Państwa Środka, Volkswagen 23 marca 2018 roku po raz pierwszy zaprezentuje nowego Tuarega.