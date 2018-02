Członkowie japońskich sił lądowych przez całą noc starają się usuwać śnieg z autostrady między miastami Awara i Sakai, by umożliwić samochodom przejazd. Do tego zadania oddelegowano ok. 750 osób. Rozdają one kierowcom także wodę i jedzenie.

Do unieruchomienia pojazdów doszło, gdy duży samochód częściowo zjechał z drogi na pobocze, gdzie ugrzązł, blokując drogę.

Kyodo informuje ponadto, że ze względu na znaczne opady śniegu wyłączono z ruchu pewne fragmenty innych dróg w kraju i anulowano prawie 100 połączeń kolejowych.

W środę rano odnotowano, że w Fukui spadło 136 cm śniegu, 78 cm w prefekturze Ishikawa, a 70 cm w prefekturze Toyama - wszystkie te jednostki administracyjne leżą na zachodnim wybrzeżu kraju, na wyspie Honsiu.

Od kilkunastu dni Japonia zmaga się z niezwykle obfitymi opadami śniegu i niskimi temperaturami, które powodują chaos komunikacyjny. 25 stycznia w Tokio odnotowano najzimniejszą temperaturę od 48 lat - minus 4 stopnie Celsjusza. Kilka dni wcześniej miasto nawiedził burza śnieżna.