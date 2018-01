Volkswagen golf to ulubiony samochód Niemców. Każdego miesiąca w urzędach za zachodnią granicą Polski rejestruje się ok. 20 tys. egzemplarzy tego modelu. Także nad Wisłą niemiecka marka nie ma co narzekać - jest na 3. miejscu w rankingu liczby rejestracji. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku zarejestrowano ponad 49 tys. sztuk nowych VW. I podobnie jak w Niemczech bestsellerem firmy był golf (13 299 sztuk). Kompakt z Wolfsburga zajmuje 4. miejsce na liście najczęściej rejestrowanych nowych samochodów w Polsce w 2017 roku. Ludzie z Volkswagena są jednak świadomi, że dobra passa nie trwa wiecznie, dlatego szykują nową generację golfa - już ósmą.

Volkswagen golf R / dziennik.pl

Prace nad następcą obecnego modelu są bardzo zaawansowane. Niedawno w fabryce w Wolfsburgu włodarze VW spotkali się ze 180 menedżerami ze 120 firm produkujących na potrzeby motoryzacji. Po co? To był swego rodzaju casting.

- Wprowadzenie na rynek golfa nowej generacji, obok aut z rodziny I.D., ma dla marki największe znaczenie strategiczne. Znajdujemy się w drugiej, decydującej części prac nad projektem - stwierdził Ralf Brandstätter, odpowiedzialny w zarządzie VW za zaopatrzenie.

Wiadomo, że po wybraniu firm dostawczych rozpocznie się kolejna faza współpracy, która ma zapewnić płynne wprowadzenie samochodu na rynek. Co ciekawe, 80 proc. firm dostarczających podzespoły współpracuje już z VW przy produkcji aktualnego golfa.

Volkswagen golf GTI / Volkswagen

Jaki będzie volkswagen golf 8. generacji?

Wieść niesie, że stylistycznie będzie ewolucją wszystkich wcześniejszy wcieleń. Nie ma co się dziwić, bo golf podoba się kierowcom taki, jaki jest. Delikatnie zmienią się proporcje. Nowy model zostanie obniżony i poszerzony w stosunku do obecnego. Dłuższy rozstaw osi zaowocuje bardziej przestronnym wnętrzem. A otwarcie drzwi ma rozpocząć festiwal elektronicznych nowości - przykładowo czujnik odcisku palca rozpozna kierowcę, a komputer ustawi jego ulubioną stację radiową, temperaturę klimatyzacji i inne preferencje…

- Następny golf wprowadzi Volkswagena w erę pojazdów w pełni współpracujących ze sobą nawzajem i z otoczeniem w ramach rozszerzonych funkcji jazdy autonomicznej. Na jego pokładzie znajdzie się więcej oprogramowania niż kiedykolwiek wcześniej. Nowy golf ma stały kontakt z internetem, a dzięki swojemu cyfrowemu wnętrzu i systemom asystującym będzie wyznaczał standardy w dziedzinie łączności i bezpieczeństwa - powiedział Karlheinz Hell, szef największego działu - modeli o kompaktowych rozmiarach.

Dziś każdego dnia w Wolfsburgu powstaje ponad 2000 samochodów z rodziny golfa. Model ten jest sprzedawany w 108 krajach i od 1974 roku skusił ponad 34 mln kierowców / dziennik.pl

Nowy hatchback zadebiutuje w 44. urodziny golfa

Nowy volkswagen golf będzie produkowany w największej fabryce samochodów w Europie, czyli w Wolfsburgu. Inwestycje w ósmą generację tego modelu pochłoną ok. 1,8 mld euro, a pierwsze auta zjadą z taśmy pod koniec czerwca 2019 roku. Nie można wykluczyć, że wcześniej VW pochwali się prototypem.