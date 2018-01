Konstruktorom Mitsubishi tak spodobała się zabawa z prądem, że narzucili sobie plan, który zakłada, iż w 2020 roku aż 20 proc. oferowanych modeli będzie pojazdami elektrycznymi. Jedną z cegiełek składających się na realizację tego zamiaru jest hybrydowy outlander PHEV ze stałym, elektrycznym napędem na cztery koła i możliwością ładowania akumulatorów z gniazdka - Plug-in Hybrid Electric Vehicle.

Teraz 4 lata po rynkowym debiucie tego modelu firma Mitsubishi ogłasza, że outlander PHEV osiągnął w styczniu wynik skumulowanej sprzedaży ponad 100 000 egzemplarzy na wszystkich rynkach europejskich. Obecnie Outlander PHEV stanowi przeszło 10 proc. sprzedaży samochodów tej japońskiej marki na Starym Kontynencie.

Mitsubishi Outlander PHEV / Newspix

Z danych JATO Dynamics wynika, że mimo debiutu nowych rywali segmencie plug-in, outlander PHEV zachował pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Hiszpanii w roku 2017. Wśród modeli Mitsubishi sprzedanych w Europie w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. udział sprzedaży tego auta w połączonych segmentach EV/PHEV wyniósł 13 proc., natomiast łączny udział w segmencie SUV wyniósł 77 proc.

Mitsubishi outlander PHEV / Mitsubishi

W Europie outlander PHEV trafił dokładnie do 101 097 kierowców (od października 2013 do grudnia 2017). Z czego aż 34 108 aut kupili mieszkańcy Wielkiej Brytanii, która jest obecnie największym rynkiem zbytu tego modelu.

Top 10 w Europie:

1. Wielka Brytania - 34 108 sztuk

2. Holandia - 25 399

3. Norwegia - 13 429

4. Szwecja - 9957

5. Niemcy - 6743

6. Francja - 2580

7. Hiszpania - 1941

8. Szwajcaria - 1321

9. Portugalia - 795

10. Belgia - 725

Mitsubishi outlander PHEV / Mitsubishi

Obecnie oferowany mitsubishi outlander PHEV został w 2014 roku gruntownie zmodernizowany. Inżynierowie japońskiej firmy wprowadzili w nim ponad 100 zmian, w tym nową stylizację nadwozia. Dziennik.pl miał okazję testować tego SUV-a - na autostradzie komputer potrafi wskazywać średnie zużycie benzyny na poziomie 1,5-1,8 l na 100 km.

Apetyt rośnie kiedy zaczyna się wspinaczka lub jazda przez miasto, ale wtedy można ratować się włączając tryb rekuperacji (odzyskiwanie energii przy hamowaniu). W porównaniu z poprzednim wcieleniem odnowiony PHEV zapewnia lepsze przyspieszenie na starcie i szybsze reakcje układu napędowego w czasie jazdy.

Całkowity zasięg w trybie hybrydowym wynosi 865 km. W pełni naładowane akumulatory pozwalają na prądzie elektrycznym pokonać 51 km.

Mitsubishi outlander PHEV / Mitsubishi

Dla użytkownika oznacza to, że w trybie wyłącznie elektrycznym można pojechać do pracy, wpiąć auto do gniazdka (firmowego = za darmo?) na ładowanie i wrócić do domu. Specjaliści wyliczyli, że w takim przypadku przejechanie 100 km oznacza średnie zużycie energii na poziomie ok. 12 kWh. Przy średniej cenie za kilowatogodzinę na poziomie ok. 56 gr daje to wynik ok. 7 zł za 100 km jazdy - tyle co pawie 1,5 l benzyny.

Mitsubishi outlander PHEV / Mitsubishi

W 2014 roku szwajcarski kierowca Felix Egolf pokonał outlanderem PHEV dystans 700 km, w tym jadąc 133 km po autostradach, z 13 800-metrową różnicę wysokości i 14 przełęczami górskimi, zużywając 40,55 l benzyny. Zużycie średnie 5,79 l/100 km oraz 1,3 kWh/100 km.

Auto ponoć docenili nawet pasterze owiec w Walii, którzy do doglądania swoich stad podczas porodów, potrzebowali cichego samochodu nie płoszącego ciężarnych zwierząt.

Gwarancja na japoński napęd

Mitsubishi we wszystkich modelach mitsubishi outlander PHEV gwarantuje utrzymanie pojemności akumulatora trakcyjnego na poziomie 70 proc. lub wyższym w okresie 8 lat od daty pierwszej rejestracji, lub do przebiegu 160 tys. km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku stwierdzenia pojemności poniżej 70 proc. zostanie on wymieniony na nowy - nieodpłatnie i w ramach gwarancji.