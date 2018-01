Dotarliśmy do raportu Volkswagen Poznań (VWP), w którym firma podsumowuje 2017 rok i szkicuje plany rozwoju na przyszłość. Z dokumentu wynika, że w zeszłym roku wyprodukowano blisko 240 tys. samochodów, nastąpił wzrost zatrudnienia do niemal 11 tys. osób i odnotowano największą jak do tej porty liczbę wyprodukowanych odlewów.

- To był rekordowy rok w 25 letniej historii Volkswagen Poznań. Teraz przygotowujemy się do rozbudowy zakładu w Antoninku, która rozpocznie się niebawem i pozwoli na to, by w 2020 roku zakład był gotowy na produkcję nowego auta - volkswagena caddy 5, także w wersji z alternatywnym napędem - powiedział dziennik.pl Jens Ocksen, prezes VWP.

Następca obecnie produkowanego w Poznaniu modelu VW Caddy pojawi się w 2020 roku / Volkswagen / VWP

Ocksen zapowiedział, że prace związane z wdrożeniem nowego auta do produkcji ruszą w kwietniu 2018 roku. W zakładzie w Poznaniu rozpocznie się budowa nowej hali. Powiększona zostanie spawalnia. Nowa hala produkcyjno-logistyczna stanie do końca roku, a spawalnia powinna być ukończona w czerwcu 2019 roku. Łączna wartość zaplanowanych inwestycji to 200 mln euro (ok. 840 mln zł).

Łączne inwestycje przewidziane na lata 2018-2019 sięgną 450 mln euro (niemal 2 mld zł). A to oznacza, że od chwili rozpoczęcia produkcji przez Volkswagena w Polsce (1993 rok) łączna kwota inwestycji przekroczy 2 mld euro.

Nowy Caddy także elektryczny?

A jeśli napęd alternatywny, to nie tylko zasilanie gazem ziemnym, jak to ma miejsce w obecnym modelu. W dobie elektryfikacji samochodów koncernu VW można spodziewać, że także i caddy 5, który za dwa lata będzie produkowany w Polsce również zostanie wyposażony w napęd elektryczny. Nie jest wykluczone, że zastosowane w nim rozwiązanie pozwoli przejechać ok. 600 km na jednym ładowaniu - taki zasięg przewidziano dla osobowych elektryków rodziny I.D., których produkcja ruszy także w 2020 roku.

Inwestycja w rozbudowę zakładu i wdrożenie nowego modelu caddy do produkcji może też wiązać się z utworzeniem nowych miejsc pracy. Ale na razie przedstawiciele niemieckiej marki nie odsłaniają szczegółów. Wiadomo, że w 2017 roku z taśm fabryki w Poznaniu zjechało niemal 165 tys. egzemplarzy caddy. To najwięcej od czasu powstania Volkswagen Poznań w 1993 roku.

Volkswagen I.D. trafi jako pierwszy do produkcji seryjej / Volkswagen

Szukają rąk do pracy

Z raportu wynika też, że w fabryce we Wrześni w pierwszym roku po jej uruchomieniu wyprodukowano 40 tys. sztuk modelu crafter. Z taśm zaczęły zjeżdżać wszystkie z 69 zaplanowanych wariantów tego auta. W ocenie przedstawicieli VW oznacza to, że produkcja craftera w 2018 osiągnie 70 tys. sztuk.

- W przyszłym roku powstanie też u nas osobowa wersja craftera - zapowiedział Ralf Nitzschke, szef Zakładu Crafter we Wrześni.

Jolanta Musielak z zarządu VWP powiedziała, że spółka zakończyła negocjacje płacowe, przygotowuje się do kolejnych rekrutacji i uruchomienia trzeciej zmiany w zakładzie Craftera we Wrześni. W tym roku spółka chce zatrudnić kolejne tysiąc osób.

Volkswagen Crafter powstaje tylko w Polsce / Volkswagen / HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY

Odlewnia Volkswagen Poznań zamknęła rok 2017 wynikiem 4 562 460 wyprodukowanych komponentów - to o 100 989 więcej niż w roku 2016. Na ponad 4,5 mln elementów zużyto niemal 30 ton aluminium.

Przypominamy, że w sierpniu 2017 roku zakład zdobył zlecenie na produkcję obudowy przekładni dla modułowej platformy podłogowej MEB do budowy samochodów elektrycznych.

Produkcja jednego z kluczowych elementów w tego rodzaju autach ruszy jesienią 2018 roku. Rocznie w wielkopolskim zakładzie ma powstawać 500 tys. odlewów. Do tej pory w odlewni Volkswagen Poznań zainwestowano 370 mln euro, a to nie koniec. Zakład uzyskał już zgodę na kolejne inwestycje o wartości średnio 20 mln euro rocznie, przez okres kolejnych pięciu lat.

Obecnie głównym produktem odlewni są obudowy przekładni kierowniczych i głowice cylindrowe zarówno do silników benzynowych jak i diesla, obudowy przekładni kierowniczej, wsporników przedniej osi zawieszenia, pokrywy głowic cylindrowych oraz obudowy sprzęgła i skrzyni biegów.

Zakład Zabudów Specjalnych Volkswagen Poznań także zamknął 2017 rok najlepszym wynikiem w historii. To tam powstało blisko 60 tys. pojazdów, a część z nich trafiał miedzy innymi dla polskiej i niemieckiej policji.



Cztery zakłady Volkswagen Poznań zatrudniały na koniec 2017 roku blisko 11 tysięcy osób, co sprawia, że fabryka jest największym pracodawcą w Wielkopolsce i jednym z największych w Polsce.