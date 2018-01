Koniec migania się od płacenia mandatu. Na początek przynajmniej w Opolu - tam radiowozy drogówki jako pierwsze w Polsce zostały wyposażone w terminale płatnicze. Dzięki nim, kierowca który dostał mandat, może od razu opłacić grzywnę używając swojej karty.

Funkcjonariusze podkreślają, że w przypadku "płacenia na miejscu", nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat za przelew. Na razie policjanci testują 15 sztuk terminali. Ale wygląda na to, że czeka nas rewolucja...

- Testy przebiegają pomyślnie, system działa. Dlatego można spodziewać się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni terminale pojawią się na terenie całego kraju. Na wprowadzanie takiego ułatwienia dla kierowców pozwala rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 września 2017 roku - powiedział dziennik.pl mł. asp. Antoni Rzeczkowski z wydziału prasowego Komendy Głównej Policji.

Dodał, że KGP ma do rozdysponowania 2 tys. sztuk tych urządzeń. A w pierwszej kolejności trafią one do patroli ruchu drogowego.

Biorąc pod uwagę, że obecnie każdej doby na drogach pracuje ok. 4 tys. policjantów drogówki (dwuosobowa załoga radiowozu), to już niebawem każdy samochód na służbie będzie miał na pokładzie terminal.

Mandat zapłacisz kartą w radiowozie policji / policja.pl

Obecnie przepisy przewidują trzy rodzaje mandatów: kredytowany, zaoczny i gotówkowy. Na osoby stale mieszkające w Polsce nakładane są dwa pierwsze, co skutkuje tym, że za każdym razem muszą dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy. Mandat gotówkowy, uiszczany bezpośrednio funkcjonariuszowi, odnosi się jedynie do cudzoziemców, dlatego nowe przepisy będą miały szczególne znaczenie właśnie dla nich.

- Policjanci niejednokrotnie spotykali się z sytuacją, w której cudzoziemiec nie może zapłacić mandatu, bo nie ma polskiej waluty, choć jest gotowy zapłacić przy użyciu karty płatniczej - przyznał Rzeczkowski.

Po zmianie mundurowi na miejscu przyjmą od niego "opłatę". Nie bez znaczenia jest też fakt, że terminale powinny poprawić ściągalność kar. Można spodziewać, że wielu kierowców (także z polskim obywatelstwem) zdecyduje się opłacić wypisany mandat na miejscu i zapomnieć o sprawie. Chyba, że żona przejrzy wyciąg z konta...

Policjanci z ruchu drogowego od początku 2017 roku wystawili niemal 3,6 mln mandatów, a za przekroczenie o 50 km/h dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym zatrzymali 30,5 tys. praw jazdy. CZYTAJ WIĘCEJ>>