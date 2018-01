W Polsce stale wzrasta liczba aut napędzanych LPG. Obecnie stanowią one 14,6 proc. wszystkich zarejestrowanych w Polsce pojazdów, podaje Polska Organizacja Gazu Płynnego. Zakładamy instalację LPG, aby zaoszczędzić na kosztach paliwa. Ale montaż instalacji LPG może spowodować, że poniesiemy wyższe koszty przy okazji innych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu na gaz. Jednym z nich jest ubezpieczenie.

OC - najtaniej dla diesli

Najwyższe ceny obowiązkowej polisy komunikacyjnej, ubezpieczyciele proponują właśnie posiadaczom samochodów z zamontowaną instalacją gazową. Na najniższą składkę mogą natomiast liczyć właściciele diesli - podaje porównywarka ubezpieczeń rankomat.pl.

W III kwartale 2017 r., właściciele diesli płacili za OC średnio 789,50 zł, tankujący benzynę płacili średnio 812,48 zł a właściciele samochodów napędzanych gazem 877,26 zł czyli 11 proc. więcej niż właściciele aut napędzanych olejem napędowym.

OC - najtaniej dla diesli / Materiały prasowe

Na montaż instalacji LPG decydują się głównie kierowcy, którzy pokonują ponadprzeciętną liczbę kilometrów. Są więc bardziej narażeni na udział lub spowodowanie kolizji lub wypadku. A wyższe ryzyko ubezpieczeniowe skutkuje wyższą stawką za obowiązkowe ubezpieczenie.

Paliwa w Polsce - najtańsze w Europie

Ciągły wzrost liczby aut napędzanych gazem wynika głównie z chęci zaoszczędzenia na paliwie, które według Polaków jest za drogie. Mimo, że polscy kierowcy narzekają na wysokie ceny paliw w naszym kraju, to w rzeczywistości są one niższe niż w większości państw europejskich. Tendencja ta dotyczy głównie aut zasilanych tradycyjnym paliwem. Najdroższe paliwa tankują mieszkańcy Włoch. Cena benzyny we Włoszech jest aż o 2 zł wyższa niż w Polsce.