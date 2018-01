Rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń zaapelował do świadków zdarzenia i osób, które mają kamerki w samochodach, a jechały w tym czasie autostradą, o zgłaszanie informacji do najbliższego komisariatu policji lub pod numerem 997.

Policja podała, że w czwartek o godz. 16:15 w odległości ponad 400 m od Węzła Wielickiego w kierunku Rzeszowa czarny Volkswagen Passat sygnalizował światłami Fordowi Transitowi, by zjechał na prawy pas. Kiedy ford zjechał i zrównał się z volkswagenem, kierowca forda zauważył błysk i rozprysła się mu szyba. Zatrzymał się na poboczu. Jemu i jego pasażerom nic się nie stało.

- Przeszukaliśmy poszkodowany pojazd, jezdnię i jej okolice przy użyciu wykrywaczy metalu, ale nie znaleźliśmy dowodów na to, by były to strzały z broni palnej. Nie znaleźliśmy także przestrzelin - wyjaśnił Gleń.

W 2015 r. małopolska policja otrzymała na elektroniczną skrzynkę Stop Agresji Drogowej 748 zgłoszeń, w 2016 – 583, a w 2017 - 655. - To są nagrania z kamerek kierowców. Pokazują one agresywne zachowania na drogach - wyjaśnił rzecznik.