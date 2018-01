Ponad 50 fabryk w 14 krajach przez 12 miesięcy 2017 roku wyprodukowało przeszło 6 milionów samochodów - poinformowała marka Volkswagen. Szefowie niemieckiej firmy podkreślają, że rekord zawdzięcza popularności takich modeli jak: jetta, golf, santana, passat i polo. Także SUV tiguan oraz nowe polo, arteon i T-Roc łowią coraz więcej chętnych.

Warto wiedzieć, że silniki Diesla do tych samochodów dostarczyła m.in. fabryka Volkswagen Motor Polska w Polkowicach. A już w 2019 roku w zakładzie na Dolnym Śląsku zostanie uruchomiona produkcja jednostek wysokoprężnych 2.0 TDI najnowszej generacji i głównych komponentów w technologii MDB evo (m.in. wałów korbowych, korbowodów, bloków silnika czy głowic). CZYTAJ WIĘCEJ>>

Volkswagen Arteon, Passat Alltrack, Tiguan R-Line i Golf Alltrack / Volkswagen

Można pokusić się o stwierdzenie, że sprawa z oprogramowaniem manipulującym w silnikach nie zrobiła na kierowcach większego wrażenia. Szczególnie, że koncern z Wolfsburga szybko wpadł na pomysł przyciągnięcia zupełnie nowej rzeszy kierowców. Tylko w minionym roku należąca do niego marka VW wprowadziła na świecie do sprzedaży ponad 10 nowości. A w najbliższych latach cała oferta zostanie odnowiona i rozszerzona w najważniejszych segmentach, jak SUV-y i pojazdy elektryczne.

Volkswagen e-Golf / Volkswagen

VW zapowiada, że w pierwszej fazie inwazji wzrośnie liczba oferowanych aut typu SUV. Do 2019 roku marka z Niemiec chce sprzedawać na świecie 19 modeli tego rodzaju (w efekcie podwyższone auta mają stanowić 40 proc. całej gamy).

- Od 2020 roku rozpocznie się przełom. W drugiej fazie Volkswagen zacznie wprowadzać do sprzedaży modele należące do rodziny pojazdów z napędem wyłącznie elektrycznym, które zostaną skonstruowane w oparciu o zupełnie nowe podzespoły przeznaczone specjalnie do produkcji tego typu aut - powiedział dziennik.pl Tomasz Tonder, szef biura prasowego VW.