Biuro Ochrony Rządu pod koniec wakacji wyruszyło na poszukiwania nowej limuzyny w miejsce Audi A8 L Security rozbitego w lutowym wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. Wtedy też ustaliliśmy, że zmieniły się pierwotne plany i tego rodzaju aut potrzeba dwa, a nie jedno (CZYTAJ WIĘCEJ>>).

Teraz dziennik.pl zapytał BOR, na jakim etapie jest sprawa nowych samochodów i okazuje się, że Święty Mikołaj był na koniec roku bardzo szczodry.

- Biuro Ochrony Rządu zawarło umowę dotyczącą zakupu dwóch reprezentacyjnych opancerzonych samochodów. Do przedmiotowego postępowania zgłosiło się dwóch wykonawców. Wygrała oferta, której wartość wynosiła 5 527 542 zł. Zakupione samochody reprezentacyjne to auta marki Audi. Natomiast druga oferta dotyczyła pojazdów marki Mercedes - usłyszeliśmy w biurze prasowym BOR.

A jeśli samochody marki Audi, to wybór mógł być tylko jeden - przedłużany model A8 L Security, który w boju o rządowy przetarg pokonał Mercedesa S 600 Guard (choć za te pieniądze w rolę wchodził też opancerzony Mercedes-Maybach S 600 Guard CZYTAJ WIĘCEJ>>).

Obie nowo kupione opancerzone limuzyny z czterema pierścieniami trafiły do garaży BOR dokładnie 21 grudnia 2017 r., czyli tuż przed gwiazdką.

Służby prasowe podkreślają, że nowe pojazdy zakupiono w celu "realizacji zadań ustawowych formacji", czyli m.in. ochrony najważniejszych osób w państwie. Nie można więc wykluczyć, że np. jeden z nich posłuży jako służbowe auto premiera Mateusza Morawieckiego, a drugi samochód będzie wozić prezydenta Andrzeja Dudę w zastępstwie BMW naprawionego po wypadku na autostradzie A4 (CZYTAJ WIĘCEJ>>).

Długość 5,27 m i rozstaw osi 3,12 m - to wymiary opancerzonego Audi A8 L Security / Audi

Co ciekawe, wybrane przez BOR dwa A8 L Security to modele poprzedniej generacji (podobne wyprodukowane w 2016 roku roztrzaskało się na drzewie w Oświęcimiu). Audi niedawno na polski rynek wprowadziło zupełnie nową odsłonę limuzyny A8, ale w ofercie producenta z Ingolstadt nie ma jeszcze odmiany opancerzonej.

Limuzyna budowana ściśle tajnie

Jakie rozwiązania skrywają dwa kupione przez BOR auta? Wiadomo, że każde zlecenie na opancerzony samochód producent realizuje pod specjalnym nadzorem. Fabryka w Neckarsulm współpracuje przy takim projekcie ze ściśle tajnym, chronionym zakładem, gdzie niemal wszystkie prace wykonywane są ręcznie.

Audi A8 L Security / Audi

W przypadku A8 L Security wytrzymałość opancerzenia została we wrześniu 2015 roku wzmocniona do najwyższego obowiązującego obecnie poziomu. Dla przykładu: klatkę bezpieczeństwa wykonano z bardzo odpornych materiałów - włókien aramidowych, specjalnego stopu aluminium i z pancernej stali formowanej na gorąco, która mimo że jest cieńsza, daje lepszą ochronę. W strefach przejściowych materiały ochronne nakładają się na siebie tak, by zapewnić możliwie najwyższe bezpieczeństwo.

Inżynierowie Audi udoskonalili również szyby. Między innymi dzięki tym ulepszeniom, cały samochód został certyfikowany zgodnie z wymogami klasy VR 9. Jego odporność na wybuchy przetestowano zgodnie z dyrektywą ERV 2010 (Explosion Resistant Vehicles). Poprzednia wersja A8 L Security spełniała wymogi klasy VR 7 (blacha i przeszklenie kabiny pojazdu musiały wytrzymać ostrzał amunicji przeciwpancernej stosowanej przez wojska NATO).

/ Audi

Centralną częścią opancerzonego audi A8 L Security jest tzw. skrzynia komunikacyjna w bagażniku. Poza sterownikami elektroniki pokładowej kryje ona dodatkowy akumulator i części elementów opcjonalnych, które mają jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów. Dostępu do zawartości strzegą lekkie drzwiczki z ceramiki, których ramę wykonano z aluminium.

Na życzenie, specjalną ochronę producent może ponadto zamontować na akumulatorze i baku paliwa. Element wyposażenia seryjnego audi A8 L Security to także interkom, za pośrednictwem którego pasażerowie mogą porozumiewać się ze światem zewnętrznym, także przy zamkniętych oknach. Interkom wykorzystuje głośniki w osłonie chłodnicy oraz mikrofony we wnętrzu i na zewnątrz pojazdu.

Audi A8 L Security / Audi

W tylnej części znajdują się dwa oddzielne siedzenia z regulacją elektryczną. Przednie komfortowe fotele regulowane są w wielu kierunkach. Opcjonalnie oferują również funkcję masażu i funkcję wietrzenia. Na życzenie, Audi montuje siedzenie dające możliwość pełnego relaksu. Taki tylny fotel posiada duży zakres regulacji, elektrycznie wysuwany podnóżek oraz funkcję wietrzenia i funkcję masażu. Dostępna jest też tylna konsola środkowa z dużymi schowkami, którą można wzbogacić o system Rear Seat Entertainment z dwoma wyświetlaczami o przekątnej 10,2 cala. Opcjonalne elementy to także składany stolik, lodówka i ogrzewanie postojowe.

Odporne na gaz

Układ awaryjnej wentylacji (panel sterowania zaznaczony w kółku) - ma uchronić VIP-ów przed szkodliwymi gazami. Jak działa? W jego skład wchodzą dwie butle ciśnieniowe, które znajdują się w chronionej strefie. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, system zaopatruje wnętrze w świeże powietrze do oddychania, wydostające się przez specjalne otwory. W większości przypadków powietrze tłoczone jest na tyle długo, by przejechać przez niebezpieczny teren lub go opuścić. Układ wytwarza nadciśnienie we wnętrzu samochodu, zapobiegając w ten sposób wnikaniu szkodliwych gazów.

Audi A8 L Security / Audi

Kolejna opcja to zapłon bezpieczeństwa. Silnik wyposażonego w niego audi A8 L Security kierowca odpala zdalnie, z pewnej odległości. Na liście opcji jest jeszcze m.in.: selektywna blokada drzwi, wyciąg dymu z wnętrza, diodowa sygnalizacja do jazdy w konwoju, maszt do proporczyków, światła ostrzegawcze, syrena, miejsce do montażu i wbudowania analogowej i cyfrowej krótkofalówki, wbudowany na stałe telefon, rejestrator samochodowy, dodatkowa kamera z tyłu pojazdu i ogrzewana szyba przednia wraz z częściowo ogrzewanymi szybami bocznymi.

Audi A8 L Security dzięki napędowi quattro jest jedyną luksusową limuzyną ze stałym napędem na cztery koła, oferowaną jako pojazd opancerzony bezpośrednio przez producenta. Warto zaznaczyć, że w karoserii zastosowano znaczne ilości aluminium dzięki temu auto nie jest tak ociężałe jak propozycje konkurencji. Ładowność to nawet 600 kg.

W aluminiowe progi auta wmontowano masywne profile balistyczne, które zwiększają ochronę przed podłożonymi ładunkami wybuchowymi. Pancerna podłoga pojazdu jest wykonana ze specjalnego stopu aluminium. Wiadomo, że audi A8 L Security jest odporne na wojskowe granaty ręczne. Nawet ładunek wybuchowy, określony w zestawie koniecznych testów (producent nie ujawnia o jaki ładunek chodzi), nie zagraża życiu pasażerów - dowodem na to mają być wyniki prób z manekinami.

Audi A8 L Security / Audi

Okna w drzwiach, szybę przednią i tylną wykonano ze specjalnego szkła, które po wewnętrznej stronie pokryte jest warstwą poliwęglanu, łagodzącą skutki wybuchu. Na życzenie, okna w drzwiach można całkowicie opuszczać. Sterowane są elektromechanicznie. Specjalny ogranicznik daje możliwość utrzymywania drzwi w każdej dowolnej pozycji.

Drzwi można wysadzić

Na liście opcji jest np. system wysiadania awaryjnego w razie zagrożenia - inżynierowie chwalą się że, to rozwiązanie opatentowane przez Audi. Gdy kierowca lub siedzący obok niego pasażer naciśnie zaplombowany przycisk i pociągnie jedną z wewnętrznych klamek u drzwi, pirotechniczne śruby rozdzielające w zawiasach odłączą drzwi od karoserii - wystarczy je następnie lekko wypchnąć na zewnątrz.

Audi A8 L Security / Audi

Kolejnym specjalnym elementem jest system gaszenia ognia, aktywowany przyciskiem lub za pomocą czujnika ciepła. Środek gaśniczy z dwóch pojemników zamontowanych w bagażniku wypływa rurami pod spodem pojazdu. Dysze wtryskują go do wnęk kół, na podwozie, na bak i do komory silnika.

Standardowo opancerzona limuzyna porusza się na kutych felgach o średnicy 19 cali. Opony mają rzadko spotykany rozmiar 255/720 i indeks obciążenia R 117. Pierścienie z tworzywa sztucznego, zamontowane na felgach, umożliwiają pokonanie odcinka 80 km na przebitych lub przestrzelonych oponach. Samochód jest też wyposażony w system kontroli ciśnienia w oponach.

Opancerzona limuzyna może być wyposażona w jeden z dwóch silników: 4.0 TFSI - jednostkę V8 biturbo generującą moc 435 KM i moment obrotowy 600 Nm lub silnik wolnossący W 12 FSI o mocy 500 KM i momencie obrotowym 625 Nm. Prędkość maksymalną ograniczono do 210 km/h ze względu na właściwości opon, dających możliwość dalszej jazdy nawet pomimo ich przebicia (tzw. flat running). Inżynierowie podkreślają, że całe podwozie oraz stały napęd na cztery koła quattro dostosowano specjalnie do surowych wymogów bezpieczeństwa.