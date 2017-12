20 zł dla samochodów osobowych i motocykli - tyle od 2 stycznia 2018 roku, od szóstej nad ranem będzie wynosić nowa stawka za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem.

Jak Autostrada Wielkopolska (AWSA) uzasadnia zmianę ceny? Rzeczniczka spółki Zofia Kwiatkowska poinformowała, że pieniądze uzyskane z opłat za przejazd są przeznaczane m.in. na bieżące zimowe i letnie utrzymanie autostrady, na remonty a także na spłatę kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Podwyżki na A2? Pieniądze trafią na remonty

Przypomniała też, że w 2018 roku AWSA planuje rozpoczęcie rozbudowy obwodnicy Poznania - poszerzenie o trzeci pas ruchu 13 km odcinka obwodnicy od węzła Komorniki do węzła Krzesiny, a także dobudowę i rozbudowę ekranów akustycznych (w połowie 2018 r.). Również w przyszłym roku przewidziano wzmacnianie nawierzchni autostrady na odcinku Poznań-Września.

- Podwyżka jest odzwierciedleniem realnych kosztów utrzymania autostrady, niezbędnych inwestycji oraz kosztów obsługi kredytów. Stawki za przejazd ustalane są w oparciu o obowiązującą umowę koncesyjną, wieloletni plan finansowy oraz prognozy ruchu - stwierdziła Kwiatkowska.

Rzeczniczka podkreśliła, że do zarządzanej przez AWSA autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Konina "państwo i podatnicy nie dopłacają ani złotówki, w przeciwieństwie do autostrad publicznych, na których przejazdy dotowane są w ponad 60 proc. z budżetu państwa".

- Ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość stawek jest również fakt, że opłaty za przejazd autostradami koncesyjnymi nie są zwolnione z 23 proc. podatku VAT. Naszych opłat nie można zatem porównywać ze stawkami na autostradach publicznych - skwitowała Kwiatkowska.

Stawki opłat dla samochodów ciężarowych pozostaną bez zmian.

Przypominamy, że wcześniejszą podwyżkę opłat wprowadzono w marcu 2017 roku. Obecnie za podróż A2 między Nowym Tomyślem a Koninem kierowca osobówki płaci 57 zł, czyli po 19 zł za przejazd każdym z trzech płatnych odcinków autostrady.