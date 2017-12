Przed rokiem w analogicznym okresie w 428 wypadkach zginęły 53 osoby, 504 zostały ranne.

- Święta minęły spokojnie; nie zanotowaliśmy żadnych niebezpiecznych incydentów z wyjątkiem wypadków drogowych - powiedział młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z zespołu prasowego KGP.

Rzeczkowki zwrócił uwagę, że nadal utrzymuje się duża liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych.

- Niestety nie do wszystkich dotarły nasze apele o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieliśmy do czynienia z wypadkami, w których za jednym razem zginęło kilka osób. W dużej mierze byli to piesi. Dlatego apeluję do pieszych, aby nosili odblaskowe elementy, ponieważ kierowcy w okresie jesienno-zimowym często mają problem z dostrzeżeniem pieszego na drodze - zaznaczył.

Rzeczkowski zauważył również, że policja zanotowała ogólną poprawę bezpieczeństwa na drogach. Jak poinformował, w wypadkach drogowych od stycznia do listopada br. zginęły o 254 osoby mniej niż w analogicznym okresie w 2016 r.