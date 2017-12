- To już pewne, że e-Crafter będzie jeździł po drogach, a Volkswagen Poznań będzie brał udział w tworzeniu tego pojazdu. Pierwszych 1,5-2 tys. elektrycznych crafrterów częściowo powstanie we Wrześni. Złożone pojazdy, z kokpitem i okablowaniem, pojadą do Niemiec, gdzie zostaną w nich zainstalowane silniki i gdzie gotowe auta przejdą wszelkie testy - powiedział Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań.

I jak się okazuje w głównej siedzibie w Hanowerze marka Volkswagen Samochody Użytkowe przekazała firmom z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwecji pierwsze egzemplarze e-Craftera. Nowe użytkowe auta z napędem elektrycznym będą teraz testowane w realnych warunkach do połowy 2018 roku.

Wybór VW padł na przedsiębiorstwa z branży transportowej, zakłady rzemieślnicze oraz małe firmy, w których auta pokonują dziennie od 70 do 100 km, a silnik jest uruchamiany wielokrotnie w ciągu dnia. A ma to miejsce w wypadku 85 proc. przejazdów w obrębie miast - przynajmniej tak wynika z badań VW przeprowadzonych na 210 tys. aut należących do ponad 1500 firm.

Volkswagen e-Crafter / Volkswagen / HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY

Co potrafi nowy e-Crafter? Elektryczna jednostka napędowa produkuje 100 kW mocy. Auto o dopuszczalnej masie całkowitej 4,25 tony rozpędza się maksymalnie do 90 km/h. Szybki start w trasę ma zapewnić maksymalny moment obrotowy o wartości 290 Nm dostępny od uruchomienia. Zasięg deklarowany przez producenta to 160 km. Maksymalna ładowność - zależnie od wersji - wynosi od 1,0 do 1,75 tony. Pojemność przedziału transportowego to 10,7 m3.

Zestaw akumulatorów ukryty pod podłogą składa się z 312 ogniw o łącznej pojemności 43 kWh. W konstrukcji e-craftera przewidziano zastosowanie akumulatorów jakie pojawią się w przyszłości - dzięki nim auto będzie mogło pokonać nawet 400 km na jednorazowym ładowaniu. Na stacji ładowania prądem stałym 40 kW akumulatory można naładować w 80 proc. w 45 minut. Jeśli kierowca skorzysta ze stacji ładowania prądem zmiennym 7,2 kW akumulator zostanie do pełna zasilony energią elektryczną w 5 godzin i 20 minut.

Volkswagen e-crafter powstał na bazie zwykłego craftera nowej generacji, który jest produkowany w fabryce we Wrześni. Elektryczny dostawczak, podobnie jak modele z silnikami Diesla, został wyposażony seryjne w czujniki parkowania, wielofunkcyjną kierownicę oraz tylną kamerę ułatwiającą manewrowanie. Standard to również automatyczna klimatyzacja, podgrzewane fotele, nawigacja, instalacja do podłączenia telefonu oraz reflektory w technice LED.

Volkswagen e-Crafter będzie dostępny na rynku od września 2018 roku.