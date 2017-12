Pierwsza edycja 4NationsCup odbędzie się w dniach 28-29 grudnia w gdańskiej Ergo Arenie. Związek Piłki Ręcznej w Polsce planuje, aby to wydarzenie stało się cykliczne, tak by co roku w świątecznej atmosferze kibice mogli oglądać zmagania polskich szczypiornistów z trzema wybranymi reprezentacjami innych państw.

Suzuki, jako partner turnieju 4Nations Cup, zaprasza do udziału w konkursie, w którym nagrodami są bilety na to wydarzenie.

Szczegóły znajdują się na fanpage’u Suzuki Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/SuzukiPolska