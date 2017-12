Obecnie w Polsce kierowca obowiązkowo musi posiadać polisę OC na każdy pojazd, którego jest właścicielem. Wkrótce może się to jednak zmienić. Rewolucji w prawie ubezpieczeniowym chcą posłowie PiS Adam Ołdakowski i Jerzy Gosiewski.

Parlamentarzyści złożyli już nawet do ministra finansów Mateusza Morawieckiego (obecnie premiera) interpelację "w sprawie zmiany w ubezpieczeniu OC dla kierowców posiadających więcej niż jeden pojazd."

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zauważają w niej, że kierowcy z upływem lat i ilością podpisanych umów ubezpieczenia OC otrzymują zniżki za bezwypadkową jazdę.

- Wynikiem czego jest niższa opłata za polisę OC. Natomiast w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku, zniżki zostają anulowane lub pomniejszone. Wynika z tego, że kierowca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie na każdy z posiadanych pojazdów, co stanowi znaczne obciążenie finansowe. (…) Dodatkowo utrata zniżek wiąże się ze wzrostem cen polisy na wszystkie auta, a nie tylko na samochód, który uczestniczył w wypadku lub kolizji drogowej - wskazują posłowie.

Dodatkowo zwracają uwagę, że zasada ta obowiązuje również kierowców, którzy posiadają auta prywatne oraz samochody firmowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. - Kolizja prywatnym samochodem automatycznie podnosi składkę ubezpieczenia OC na samochód firmowy - sygnalizują.

Chcą rozwiązać problem OC

Ołdakowski i Gosiewski proponując rozwiązanie pytają ministra finansów "czy nie należałoby wprowadzić zmiany w zakresie uwzględnienia posiadanych przez kierowcę zniżek, a ich utrata powinna być zastosowana tylko do ubezpieczenia pojazdu, którym kierowca spowodował kolizję lub wypadek drogowy, a nie do wszystkich posiadanych przez niego pojazdów?"

Co na to minister finansów i premier Mateusz Morawiecki? Na razie cisza. W myśl regulaminu Sejmu odpowiedzi na interpelację musi udzielić pisemnie i nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania zapytania od parlamentarzysty. A my trzymamy rękę na pulsie.