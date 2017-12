Jak poinformował rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń, Toyoty Auris trafią do komisariatów oraz do komendy miejskiej. Pomogą w patrolowaniu ulic miasta, obsłudze zdarzeń na drogach. Posłużą także do zabezpieczeń imprez masowych.

Samochody są nowoczesne i ekologiczne. Każdą z toyot napędza silnik hybrydowy o pojemności 1,8 litra i mocy 136 koni mechanicznych, a na każdy kilometr jazdy emituje 81 gramów dwutlenku węgla. Przy niskich prędkościach auta napędza cichy silnik elektryczny. - To niezwykle ważne w Krakowie, który zmaga się z problemem dużego zanieczyszczenia powietrza - zwrócił uwagę rzecznik.

Krakowska policja ma 20 nowych radiowozów hybrydowych / policja.pl

Każdy samochód jest warty prawie 93 tys. zł (x20 aut = 1,86 mln zł). Połowę całkowitej kwoty zakupu radiowozów pokrył Urząd Miasta Krakowa, resztę sfinansowano z ministerialnego programu modernizacji policji na lata 2017-2020.

- Po raz kolejny krakowska policja otrzymuje nowe samochody dzięki finansowemu wsparciu samorządu miasta. Mogę zapewnić, że radiowozy te będą służyć bezpieczeństwu – powiedział komendant miejski policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak.

Również prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wspomniał o bezpieczeństwie. - Kraków konsekwentnie inwestuje w działania służące poprawie bezpieczeństwa w mieście. Najważniejszym obszarem tych działań pozostaje współpraca z policją - zaznaczył prezydent. Zwrócił też uwagę, że zmniejszone zużycie paliwa przez samochody hybrydowe oznacza mniejszą emisję szkodliwych spalin.

To nie ostatni w tym roku zakup sprzętu dla krakowskiej policji współfinansowany z samorządowego budżetu. W najbliższych tygodniach komisariaty otrzymają sześć nowych samochodów zakupionych przez rady i zarządy dzielnic.

Ze względu na zwiększenie działań antysmogowych w tym roku miasto zdecydowało się przekazać środki finansowe na 160 dodatkowych ośmiogodzinnych dyżurów policjantów ruchu drogowego oraz na zakup dymomierza i analizatora spalin. Wydział policyjnego ruchu drogowego prowadzi systematyczne kontrole przy wykorzystaniu analizatorów spalin. W 2015 r. przy użyciu tych urządzeń skontrolowano 1060 pojazdów, z których 320 zostało wyeliminowanych z ruchu ze względu na ujawnione nieprawidłowości. W 2016 r. przy pomocy analizatorów spalin skontrolowano 1219 pojazdów, z których 270 zostało wyeliminowanych z ruchu, a w 2017 r. podczas 1655 kontroli zatrzymano 325 dowodów rejestracyjnych.