- W wyniku negocjacji pracownicy w VW Poznań otrzymają podwyżkę płacy zasadniczej o ponad 1000 zł. Podwyżka ta zostanie wprowadzona etapami od stycznia 2018, a końcowa wartość będzie osiągnięta po 25 miesiącach - wyjaśniła Prystacka.

Dodatkowo nowa premia indywidualna wzrasta o 60 proc., do 200 zł miesięcznie. Co więcej, utrzymano także bonus wakacyjny i bonus świąteczny.

- Z okazji jubileuszu 25-lecia Volkswagen Poznań, przyznano także specjalny bonus w wysokości 6500 zł dla wszystkich pracowników, z co najmniej rocznym stażem - dodała Prystacka.

Volkswagen crafter powstaje w nowej fabryce w Białężycach / Volkswagen / Jakub Kaczmarczyk

Trzy miesiące targowania

- Po 3 miesiącach negocjacji udało nam się zawrzeć porozumienie w zakresie warunków płacowych w Volkswagen Poznań, które z naszej strony jest możliwe do zaakceptowania pod względem ekonomicznym i bezpieczne w dłuższym okresie planowania - powiedział Jens Ocksen, prezes Zarządu Volkswagen Poznań.

- To nie są co prawda pierwsze negocjacje płacowe w Volkswagen Poznań. Tym razem jednak były trudniejsze - stwierdziła Jolanta Musielak, członek Zarządu Volkswagen Poznań. Wskazała, że celem było znalezienie takich wspólnych rozwiązań, które wszystkim pracownikom dadzą motywację do dalszej pracy.

Produkcja modelu crafter odbywa się tylko w Polsce / Volkswagen / HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY

- W sierpniu wystosowaliśmy 11 postulatów, o które walczyliśmy do samego końca. Mamy poczucie, że rezultat tych negocjacji to przede wszystkim uznanie dla naszych pracowników i ich ciężkiej pracy. Solidarność to Związek odpowiedzialny, który porozumienia zawiera przy stole negocjacyjnym, a nie na ulicy - stwierdził Piotr Olbryś, przewodniczący NSZZ Solidarność w Volkswagen Poznań.

Związek Zawodowy "Solidarność" w Volkswagen Poznań reprezentuje blisko 7 tys. pracowników. Spółka Volkswagen Poznań składa się z czterech zakładów – Poznań Antoninek, Zakład Swarzędz-Jasin, Odlewnia Poznań-Wilda, oraz zakład w Białężycach k. Wrześni. Średnie wynagrodzenie w Volkswagen Poznań wynosi ok. 6,5 tys. zł; we wszystkich zakładach spółki VWP pracuje ponad 10 tys. pracowników.