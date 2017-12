- Zdjęcie spełniające moje marzenie! Po roku ciężkiej pracy, pełnych emocji chwil. Tom Hanks ponownie pozuje do zdjęcia. Tym razem ze swoim Fiatem 126p i pełen naszych emocji do tego pięknego auta - skomentowała Monika Jaskólska, pomysłodawczyni akcji "Bielsko-Biała dla Toma Hanksa".

Amerykański aktor odebrał kluczyki do bielusieńkiego Malucha w Los Angeles i jest już po pierwszej przejażdżce. Pozując do zdjęć przy fiaciku powiedział po polsku: FANTASTYCZNIE! Był zachwycony, chwalił akcję charytatywną i obiecał wizytę w Bielsku. Stwierdził, że od pierwszego wejrzenia pokochał Fiata 126p.

Tom Hanks miał też kłopot z rozgryzieniem sposobu zapinania pasów bezpieczeństwa :) To była chyba najzabawniejsza scenka podczas przekazywania auta…

Nie można wykluczyć, że Tom Hanks pojedzie swoim Maluchem na rozdanie Oskarów. Stwierdził, że w razie awarii naprawi fiacika śrubokrętem. Samochód obecnie ma polskie tablice rejestracyjne, ale już trwają procedury przerejestrowania. Fiat 126p dostanie tablice BB4Tom, czyli Bielsko-Biała for Tom (Bielsko-Biała dla Toma).

Uroczyste przekazanie samochodu zorganizowano w rezydencji konsula generalnego Polski Mariusza M. Brymory w Los Angeles, przy Wilshire Boulevard.

Jak to się zaczęło?

Na pomysł sprezentowania aktorowi Fiata 126p Monika Jaskólska wpadła jesienią 2016 r. Hanks opublikował w internecie zdjęcie wykonane w momencie, gdy otwierał drzwi do sfatygowanego malucha. Bielszczanka podzieliła się swoim pomysłem na Facebooku. Zaproponowała też, by zebrane pieniądze, które zostaną po zakupie samochodu, zasiliły konto bielskiego szpitala pediatrycznego. Odzew bielszczan był entuzjastyczny. Akcja ruszyła pod koniec roku i odbiła się szerokim echem w mediach na świecie. Pojawili się sponsorzy. Pieniądze na malucha wyłożył przedsiębiorca i rajdowiec Rafał Sonik.

Oto jak Tom Hanks zareagował na widok swojego Malucha :)

O akcji dowiedział się Hanks. W mailu do Jaskólskiej przyznał, że nieco żartował z samochodu, ale dodał, iż bardzo mu się on podoba. Zaprosił bielszczankę do Stanów Zjednoczonych i zadeklarował, że wesprze bielski szpital pediatryczny. Pod koniec października bielszczanka w Los Angeles spotkała się z gwiazdorem. Obiecał jej wtedy, że odwiedzi Bielsko-Białą.

Aktor na aukcję przekazał też swoją książkę z autografem. W tej chwili najwyższa oferta wynosi 27 tys. zł. Koniec licytacji nastąpi w kwietniu przyszłego roku podczas balu charytatywnego na rzecz szpitala, który organizuje Jaskólska.

Od takiego zdjęcia wszystko się zaczęło - i na takim kończymy! @tomhanks odebrał "Malucha"! Mission Accomplished! pic.twitter.com/zqFYuJI7WK — Rafał Sonik (@rafal_sonik) 1 grudnia 2017

Ponad 30-letni Fiat 126p którego otrzyma gwiazdor, do Bielska-Białej trafił z Suwałk. Był turkusowy, ale po gruntownym remoncie i przemalowaniu teraz jest biały. Podczas remontu wnętrze auta zostało utrzymane w stylistyce oryginału, ale użyto materiałów najwyższej jakości. Pojawiły się też drobne elementy nawiązujące do Bielska-Białej oraz klawisze z maszyny do pisania, których pasjonatem jest Hanks. Metamorfozę przeszedł też silnik.

Fiat 126p kilkadziesiąt lat temu zmotoryzował Polskę i do dziś uchodzi za kultowy, choć na polskich drogach jest już rzadkością. Pierwszy taki model zjechał z taśmy bielskiej fabryki w 1973 r. Ogółem w Polsce wyprodukowano ich ponad 3,3 mln, z czego ponad 1,1 mln z Bielsku-Białej, a resztę w Tychach.

Tom Hanks jest drugim po Spencerze Tracy aktorem, któremu udało się zdobyć statuetkę Oscara dwa razy z rzędu - za rolę w filmach "Filadelfia" i "Forrest Gump". Popularność przyniosły mu też role w obrazach "Szeregowiec Ryan", "Cast Away: Poza światem", "Masz wiadomość", "Kod da Vinci" czy "Bezsenność w Seattle".