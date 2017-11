Cristiano Ronaldo pochwalił się czarno-srebrnym Bugatti Chiron z emblematem CR7 na karoserii. Auto napędza ośmiolitrowy silnik W16, który dzięki czterem turbosprężarkom generuje 1500 KM mocy i 1600 Nm momentu obrotowego. Napęd na cztery koła przekazuje 7-stopniowa skrzynia biegów. Osiągi? Przyspieszenie 0-100 km/h trwa tylko 2,5 sekundy! Na osiągnięcie 200 km/h ze startu zatrzymanego potrzeba 6,5 sekundy. Sprint 0-300 km/h zajmuje 13,6 sekundy. Prędkość maksymalna - 420 km/h! Cena - ok. 3 mln euro (ok. 12,6 mln zł).

Zdecydowanie bardziej praktycznym autem, które niedawno trafiło do kolekcji portugalskiego napastnika jest nowe Audi RS 7 Sportback performance w czarnym kolorze nazywanym Panther black. Ronaldo dostał je w ramach współpracy Realu Madryt z Audi.

Nowe służbowe auto CR7 osiągami nie musi wstydzić się przed innymi supesamochodami ze stajni Portugalczyka. Audi RS 7 Sportback performance to najdziksza i najmocniejsza odmiana tego modelu. Silnik 4.0 TFSI V8 biturbo generuje aż 605 KM (to o 45 KM więcej niż zwykłe RS 6 Sportback) i maksymalny moment obrotowy 700 Nm, który dzięki funkcji overboost może być chwilowo zwiększony nawet do 750 Nm.

Audi RS 7 Sportback performance to najnowsze auto Cristiano Ronaldo / Audi / Audi Sports Communicatio

Auto od 0 do 100 km/h katapultuje w 3,7 sekundy. To w porównaniu z modelem bazowym RS, o 0,2 sekundy szybciej. By przyspieszyć od 0 do 200 km/h, potrzebuje jedynie 12,1 sekundy, czyli 1,4 sekundy mniej niż "zwykłe" modele RS.

Stworzony dla tego auta specjalny pakiet RS Dynamic Plus przesuwa granicę maksymalnej prędkości z 250 do nawet 305 km/h. Poza tym w zestawie są jeszcze hamulce ceramiczne, dynamiczny układ kierowniczy, napęd quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym, zawieszenie sportowe RS plus z Dynamic Ride Control (DRC) i reflektory Audi Matrix LED.

Co ciekawe, identyczne osiągi gwarantuje RS 6 Avant performance (4.0 TFSI quattro tiptronic), które niedawno odebrał Robert Lewandowski. Rodzinne kombi polskiego napastnika jest w kolorze czarny Mythos metalik (Mythosschwarz Metallic). Poza Audi Lewandowski ma jeszcze Ferrari F12 Berlinetta raz Bentleya Continental GT Speed Convertible

Nowe Audi RS 6 Avant performance wybrali Robert Lewandowski, Thiago Alcantara, Jerome Boateng, Sven Ulreich i Mats Hummels / Audi / Audi Sports Communicatio

W Polsce RS 7 Sportback performance kosztowało od ok. 820 tys. zł, ale najczęściej były sprzedawane wersje wzbogacone o dodatki - wówczas cena lekko mijała granicę miliona zł. Obecnie tego auta nie ma w ofercie Audi nad Wisłą. Trzeba czekać na nową generację opartą na drugim pokoleniu A7 Sportback.

Gareth Bale, Luka Modric i Casemiro wybrali Audi Q7 - na tego SUV-a zdecydowało się w sumie aż czternastu piłkarzy, a trzech z nich postawiło na model hybrydowy typu plug-in - Audi Q7 e-tron quattro. Trener "królewskich" Zinedine Zidane zamówił Audi RS 6 Avant. Poza Cristiano Ronaldo Audi RS 7 Sportback wybrał Keylor Navas. Kapitan drużyny Sergio Ramos będzie jeździł Audi R8 Spyder.