Jak wskazano, Subaru chce najpierw zaoferować eko-samochody na rynku japońskim. Auta na prąd mają być produkowane w zakładach w prefekturze Gunma.

Subaru początkowo ma zaoferować klientom elektryczne wersje swoich sprawdzonych modeli z silnikiem spalinowym: legacy outback, forester i impreza.

Japoński producent rozważa też wprowadzenie aut z napędem w eklektycznym na rynek Ameryki Północnej, na który przypada 60 proc. jego globalnej sprzedaży.

Subaru planuje również rozpoczęcie w 2018 roku sprzedaży aut hybrydowych zasilanych z sieci w Stanach Zjednoczonych.

Według Kyodo w roku obrotowym 2020 koncern miałby ponadto zaprzestać produkcji diesli, które sprzedaje na europejskim i australijskim rynku, by skoncentrować się na produkcji aut elektrycznych.

W ramach strategii związanej z elektromobilnością Subaru rozważa też wejście do utworzonej we wrześniu br. spółki firm Toyota Motor Corp. i Mazda Motor Corp., która ma specjalizować m.in w rozwijaniu układów napędowych pojazdów elektrycznych.

Według Kyodo jest to zgodne z ogólnoświatową tendencją na rynku motoryzacyjnym, gdzie zaostrza się konkurencja między producentami, którzy pracują nad rozwijaniem technologii przyjaznych środowisku. Ma to związek z wprowadzaniem coraz ostrzejszych przepisów dotyczących norm emisji spalin. W czołówce tego wyścigu znajdują się m.in. Nissan Motor Co., Mitsubishi Motors Corp. czy Honda Motor Co.