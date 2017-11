Zarząd Morskiego Portu Gdańsk poinformował, że pierwszy transport samochodów KIA Cee’d dotarł do Portu Gdańsk. Do Polski auta przetransportowano drogami i koleją. Samochody z fabryki w Żilinie są składowane w porcie; później zostaną załadowane na statek ro-ro i wysłane do Wielkiej Brytanii.

- To zapowiedź możliwej współpracy między spółką Adampol (zajmującą się w Porcie Gdańsk przeładunkiem samochodów handlowych) a słowacką fabryką - podano w komunikacie.

Do portu w Gdańsku dotarł transport aut KIA ze Słowacji / Materiały prasowe

Cytowany w komunikacie prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) SA Łukasz Greinke podkreślił, że to kolejny sukces spółki Adampol, który bezsprzecznie przyczynia się do budowania marki Portu Gdańsk jako ważnego węzła logistycznego dla branży motoryzacyjnej. Poinformował, że według najnowszych statystyk, do końca października tego roku w Porcie Gdańsk przeładowano ponad 60 tys. aut handlowych. - To daje wynik aż o 400 proc. lepszy niż w ubiegłym roku - podkreślił.

Do tej pory samochody firmy KIA transportowane były na rynek brytyjski przez niemiecki port Cuxhaven. Rocznie do Wielkiej Brytanii trafiało ok. 50 tys. sztuk tych pojazdów.

W najbliższych miesiącach do Gdańska będą docierały kolejne transporty aut tej marki. W ten sposób producent chce sprawdzić, czy ten szlak logistyczny jest opłacalny ekonomicznie.

Menedżer ds. rozwoju w firmie Adampol Łukasz Szutenberg przyznał, że na przestrzeni ostatnich kilku lat spółka przekonywała KIA do zmiany ścieżki logistycznej, promując tym samym Port Gdańsk. Zaznaczył, że nie było to łatwe, ale dzięki bardzo dobrej współpracy Portu i Adampol mamy wielką nadzieję, że uda się przesunąć ten wolumen.

Spółka Adampol zajmuje się międzynarodowym i krajowym transportem samochodów; w Gdańskim Porcie odpowiada już za przeładunek aut marek Hyundai i Nissan. Auta marki Hyundai z Czech przewożone są drogami i koleją do Gdańska, a później drogą wodną trafiają do Wielkiej Brytanii. Do Gdańska trafiają też nissany produkowane w Japonii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii, a stąd dystrybuowane są na terytorium Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

Na początku 2017 roku ZMPG szacował, że wraz z uruchomieniem transportu nissanów przez port w Gdańsku, na placach w porcie składowanych będzie jednorazowo nawet do 6 tysięcy samochodów, a w ciągu roku może to być do 100 tys.

W ubiegłym roku w porcie w Gdańsku przeładowano 37,3 mln ton towarów, czyli o prawie 4 proc. więcej niż w roku 2015. Od stycznia do końca sierpnia 2017 r. przeładunki wzrosły o 3,7 proc. w stosunku do roku ubiegłego; w tym czasie przeładowano 25,5 mln ton towarów.