Mercedes-Benz Mansory S63 AMG Coupe Black Edition widoczny na zdjęciach to zdobycz Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Tuningowany samochód skonfiskowano w dochodzeniu dotyczącym wyłudzeń w ramach karuzeli VAT na kwotę przekraczającą 12 mln zł. Jak poinformował minister Zbigniew Ziobro auto jest warte ok. 3 mln zł.

Wobec podejrzanego Pawła K. zastosowano konfiskatę rozszerzoną, zajmując samochód osobowy Mercedes AMG S63 Mansory o wartości ok. 3 mln zł / Twitter

Samochód powstał w limitowanej do 6 sztuk serii Black Edition. Sercem auta jest 5,5-litrowy silnik V8 bi-turbo wzmocniony przez niemieckiego tunera Mansory do 1000 KM (1400 Nm). Auto od zera do 100 km/h przyspiesza w 3,2 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 300 km/h. Co ciekawe, zajęty przez prokuraturę mercedes był częstym bywalcem warszawskich ulic, bohaterem licznych zdjęć robionych przez spotterów.

Jaki los czeka ten pocisk? Być może trafi na aukcję, ale raczej nie ma co spodziewać się okazyjnej ceny.

Na ewentualnej licytacji bardziej dostępna może być za to "zdobycz" Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. W śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT związany z obrotem paliwem, zajęto m.in. awionetkę o wartości ok. 200 tys. zł.

Awionetka ma być warta ok 200 tys. zł / Twitter

Możliwość szerszego zabezpieczania majątku sprawców przestępstw już na etapie śledztwa obowiązuje od 27 kwietnia 2017 r. Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy o konfiskacie rozszerzonej przewidują też przeniesienie na oskarżonego ciężaru udowodnienia legalnego pochodzenia mienia.