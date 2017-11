Mazda 6 w odmłodzonej odsłonie dostanie m.in. nowy silnik benzynowy 2,5 l SKYACTIV-G z bezpośrednim wtryskiem paliwa i systemem dezaktywacji cylindrów. Jak zapewniają inżynierowie układ ten umożliwia gładkie przełączanie pomiędzy trybami pracy na czterech i na dwóch cylindrach. W efekcie jednostka ma spalać mniej bez uszczerbku na osiągach.

Jeśli chodzi o zmiany w wyglądzie, to "szóstka" upodobni się do nowej generacji CX-5. Wzorem modelu SUV styliści zafundowali limuzynie chromowaną listwę podkreślającą reflektory.

Uszlachetnione wnętrze może zdobić najbogatszy pakiet wyposażenia dodatkowego, który oferuje detale z japońskiego drewna sen. Drewno to, podobne do jesionu, najczęściej wykorzystuje się do budowy tradycyjnych instrumentów muzycznych i mebli.

Mazda 6 / Mazda

Przy okazji modernizacji nie mogło zabraknąć nowych i sprytniejszych układów bezpieczeństwa nazywanych przez Mazdę i-ACTIVSENSE. Pierwszym z brzegu jest system MRCC (Mazda Radar Cruise Control - aktywny tempomat sterowany radarem), który potrafi wyhamować samochód nawet do całkowitego zatrzymania, a następnie ponownie rozpędzić go, kiedy pojazd poprzedzający oddali się. "Szóstka" dostanie również najnowszy system pełnego podglądu otoczenia nazwany 360° View Monitor.

Więcej szczegółów na temat nowej Mazdy 6 można spodziewać się 29 listopada, czyli w dniu debiutu auta na scenie salonu samochodowego w Los Angeles. W Polsce odmienonego modelu można spodziewać się na początku 2018 roku.