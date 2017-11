Dziennik.pl zapytał kancelarię prezydenta Andrzeja Dudy o auta, jakie urzędnicy mają do dyspozycji. Ze szczegółowego zestawienia wynika, że wśród 51 samochodów najwięcej modeli pochodzi od Volkswagena (15 sztuk). Przeważa Passat i właśnie ten model w najbogatszej wersji Highline jest najmłodszym autem osobowym w całej flocie. Auto z silnikiem benzynowym 2.0 TSI/220 KM kupiono w 2015 roku jeszcze za czasów prezydenta Bronisława Komorowskiego i do dziś na jego liczniku jest ok. 45 tys. km przebiegu.

Najstarsze auto to dostawczy Volkswagen LT 46 2.8 TDI z 1998 roku - samochód jest sprawny, a przez niemal 20 lat przejechał ponad 173 tys. km.

Kolejną marką pod względem liczebności jest Skoda z modelem Superb pierwszej generacji (10 sztuk). Sześć czeskich limuzyn z turbodieslem 2,5 V6 TDI pojawiło się w kancelarii w 2005 roku za czasów prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Właśnie jedna z nich ma największy przebieg 384 707 km i… stoi niesprawna przez uszkodzony silnik. Pozostałe cztery Superby kupiono w 2008 roku - dwa trafiły do naprawy i są w trakcie diagnozy.

Flota kancelarii prezydenta to 38 samochodów osobowych, 11 ciężarowych i 2 busy. Volkswagen dostarczył 15 modeli, Skoda - 10, Mercedes - 7, Fiat i Peugeot po 6 aut, Hyundai - 3, Ford - 2, Seat i Nissan po 1 sztuce.

Mercedes poprawiony w Jelczu

Trzecią marką pod względem popularności jest Mercedes. I to właśnie model tej marki wydaje się być najciekawszym okazem spośród aut kancelarii.

- Mercedes 814D VARIO to pojazd wyprodukowany w 1999 roku w Niemczech. Stan techniczny - bardzo dobry. Auto zostało doposażone w zakładach w Jelczu, wyposażenie wnętrza pasażerskiego także zostało wykonane w Polsce. Na pokładzie ABS i klimatyzacja dla pasażerów. Samochód służy głównie do przewozu delegacji i dziennikarzy - usłyszeliśmy w biurze prasowym Kancelaria Prezydenta RP.

Ten zielony bus Mercedesa przerobiony na zlecenie kancelarii za czasów prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego napędza silnik Diesla o mocy 136 KM (OM 904 LA - czterocylindrowa konstrukcja z elektronicznym system zarządzania oraz bezpośrednim wtryskiem paliwa z osobnymi pompami dla każdego cylindra). Jak na swój wiek samochód ma bardzo mały przebieg (ok. 130 tys. km), a przez doskonały stan byłby ozdobą niejednego muzeum motoryzacji.

Mercedes 814DA VARIO - w wersji z napędem 4x4 (zdjęcie poglądowe) / Mercedes

Fiat i francuskie w formie

Na usługach urzędników prezydenta są też produkty Fiata i Peugeota (po 6 sztuk). Ciekawostką może być Stilo z wysokoprężnym silnikiem 1.9 JTD z 2005 roku - włoski samochód przejechał 162 655 km i jest sprawny. Jeśli chodzi o auta francuskiej marki to wśród osobówek postawiono na model Peugeot 407 2.0 HDI (5 egzemplarzy z 2007 roku).

Koreańską myśl techniczną reprezentuje Hyundai i40 z benzynowym silnikiem 2.0 GDI/177 KM (3 auta z 2012 roku). Jedynym przedstawicielem japońskiej motoryzacji jest terenowy Nissan Terrano 2,7 D z 2007 roku z przebiegiem prawie 90 tys. km.

Co zepsuło się w samochodach kancelarii prezydenta RP? Jaki przebieg mają poszczególne auta? Zobacz tabelę (stan na 25 października 2017):

Busy Marka i model Rok prod. Stan Przebieg 1 Mercedes 814D VARIO 1999 Sprawny 130 180 2 Mercedes-Benz 2.7 2002 Sprawny 133 123 Ciężarowe Marka i model Rok prod. Stan Przebieg 1. Fiat Doblo Cargo 1.9 MJET 2008 Sprawny 87 937 2. Fiat Doblo Cargo 1.9 MJET Chłodnia 2008 Niesprawny - sprzęgło/skrzynia 104 463 3. Ford Transit 2.4 TDCi 2007 Sprawny 88 871 4. Ford Transit 2.4 TDCi 2007 Sprawny 205 900 5. Mercedes-Benz 2.2 2001 Niesprawny - uszkodzenia blacharskie (rdza) 176 289 6. Volkswagen LT 46 2.8 TDI 1998 Sprawny 173 359 7. Peugeot Partner Trendy - chłodnia 2011 Sprawny 56 861 8. Fiat Fiorino Cargo Base 1.4 8V 75 KM 2012 Sprawny 56 254 9. Fiat Fiorino Cargo Base 1.4 8V BZ 75 KM 2012 Sprawny 75 195 10. Fiat Fiorino Cargo Base 1.4 BZ 8V 75 KM 2012 Sprawny 19 153 11. Volkswagen Crafter 2.0 TDI 140 KM 2016 Sprawny 26 245 Osobowe Marka i model Rok prod. Stan Przebieg 1 Fiat Stilo 1,9 JTD 2005 Sprawny 162 655 2 Nissan Terrano 2,7 D 2004 Sprawny 88 773 3 Peugeot 407 2.0 HDI 2007 Sprawny 126 624 4 Peugeot 407 2.0 HDI 2007 Sprawny 152 238 5 Peugeot 407 2.0 HDI 2007 Sprawny 152 238 6 Peugeot 407 2.0 HDI 2007 Sprawny 99 904 7 Peugeot 407 2.0 HDI 2007 Sprawny 189 093 8 Seat Alhambra 2009 Sprawny 155 075 9 Skoda Superb 2008 W naprawie - w trakcie diagnozy 318 237 10 Skoda Superb 2008 W naprawie - w trakcie diagnozy 251 852 11 Skoda Superb 2008 Sprawny 270 823 12 Skoda Superb 2008 Sprawny 287 593 13 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 Niesprawny - uszkodzony silnik 384 707 14 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 Sprawny 301 950 15 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 Sprawny 276 288 16 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 Sprawny 246 477 17 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 Sprawny 351 420 18 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 Niesprawny - uszkodzona skrzynia 302 286 19 Volkswagen Passat 1,8 TSI Comfortline 2009 Niesprawny - uszkodzony silnik 214 159 20 Volkswagen Passat 1,8 TSI Comfortline 2009 Sprawny 340 085 21 Volkswagen Passat 1,8 TSI Comfortline 2009 Sprawny 149 356 22 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 W naprawie blacharsko lakierniczej 202 494 23 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 Sprawny 170 186 24 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 Sprawny 298 092 25 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 Sprawny 210 655 26 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 Sprawny 194 213 27 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 Sprawny 193 709 28 Volkswagen T4 Caravelle 7DZ 2,5 TDI 2002 Sprawny 227 201 29 Volkswagen Sharan 2.0 TDI 2007 Sprawny 156 577 30 Volkswagen Sharan 2.0 TDI 2007 Sprawny 197 084 31 Mercedes -Benz Viano 2.2 CDI 2011 Sprawny 138 881 32 Mercedes -Benz Viano 3.0 CDI 2011 Sprawny 189 760 33 Mercedes -Benz Viano 3.0 CDI 2011 W naprawie - uszkodzony silnik 229 699 34 Mercedes-Benz Viano 3.0 CDI 2012 Sprawny 141 379 35 Hyundai i40 Comfort Plus 2.0 GDI 177 KM 2012 Sprawny 68 446 36 Hyundai i40 Comfort Plus 2.0 GDI 177 KM 2012 Sprawny 59 574 37 Hyundai i40 Comfort Plus 2.0 GDI 177 KM 2012 Sprawny 117 048 38 Volkswagen Passat B8 Lim Highline 2.0 TSI 220 KM 2015 Sprawny 44 667

Sam prezydent Andrzej Duda ma do swojej dyspozycji cztery auta podstawiane przez Biuro Ochrony Rządu. Wszystkie opancerzone - mercedes klasy S, BMW serii 7, audi A8 i biała toyota land cruiser.