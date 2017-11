Eksperci Euro NCAP od 20 lat rozbijają auta i badają ich poziom bezpieczeństwa. Przez dwie dekady kryteria testów zderzeniowych stale zaostrzano. Dziś auta przechodzą próby w kilku kategoriach. Lista obejmuje m.in. uderzenie czołowe w aluminiową barierę przy prędkości 64 km/h (40 proc. szerokości nadwozia), uderzenie czołowe z prędkością 50 km/h w twardą barierę całą szerokością auta, uderzenie z prędkością 50 km/h w bok samochodu, uderzenie słupa w bok z prędkością 32 km/h.

NCAP sprawdza też ochronę kręgosłupa szyjnego w wypadku uderzenia w tył samochodu. Pod uwagę brane jest także automatyczne hamowanie awaryjne przed samochodami i pieszymi (system ma pomagać uniknąć kolizji lub zmniejszyć prędkość przy jakiej dojdzie do zderzenia).

Citroen, Mitsubishi, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen i Volvo

W najnowszej turze testów zderzeniowych sprawdzono osiem nowych aut. Wyniki można uznać za imponujące, ponieważ próbom poddano samochody wyposażone w podstawowe pakiety z zakresu bezpieczeństwa. Dotyczy to także modeli najtańszych w zestawieniu - Citroena C3 Aircross i Volkswagena Polo.

Wszystkie sprawdzone modele zdobyły maksymalną notę 5 gwiazdek. Analizując jednak wyniki dla poszczególnych aut można wskazać różnice w kategoriach ocenianych przez Euro NCAP.

Spośród badanych modeli najwyższy poziom bezpieczeństwa dorosłym pasażerom zapewnia Volvo XC60 - szwedzki SUV zdobył aż 98 proc. punktów. Także Mitsubishi Eclipse Cross organizacja Euro NCAP oceniła bardzo wysoko - japońska konstrukcja w tej kategorii zdobyła 97 proc. możliwych punktów. Rewelacyjną notę otrzymały Volkswagen T-Roc i Polo - po 96 proc. możliwych punktów. W tej kategorii najsłabiej zachował się Citroen C3 Aircross - francuski crossover zasłużył na 85 proc.

Volkswagen T-Roc / Volkswagen

Volkswagen T-Roc oraz Volvo XC60 to auta, które w tym zestawieniu zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa dla dzieci - niemiecki i szwedzki model oceniono na 85 proc.

Ostatni wynik w tej kategorii na osiem testowanych samochodów przypadł Mitsubishi Eclipse Cross (78 proc.). Jednak japońska nowość na polskim rynku okazałą się najlepsza w próbie zapewnienia bezpieczeństwa przechodniom i innym niechronionym uczestnikom ruchu - tu Eclipse Cross zgarnął aż 80 proc. możliwych punktów. Ósmy wynik w zestawieniu (72 proc.) eksperci Euro NCAP zapisali na koncie Opla Crossland X.

Mitsubishi eclipse cross / dziennik.pl

Najskuteczniejszy zastęp elektronicznych asystentów skrywa nowa nowe Volvo XC60. Szwedzki SUV był testowany z podstawowym pakietem systemów wspomagających bezpieczeństwo i zdobył najlepszą notę 95 proc. możliwych punktów.

Volvo XC60 / dziennik.pl

Niżej szczegółowe wyniki ośmiu modeli:

Citroen C3 Aircross w teście Euro NCAP także zdobył 5 gwiazdek. Podczas badania ochrony dorosłych pasażerów uzyskał 85 proc. oceny maksymalnej. Ochrona dzieci - 82 proc. Badanie w kategorii ochrony pieszych francuski model zakończył wynikiem 64 proc. Za systemy dbające o bezpieczeństwo samochód dostał 60 proc.

Citroen C3 Aircross / Citroen / Igor Kohutnicki

Mitsubishi Eclipse Cross - organizacja Euro NCAP oceniła tego japońskiego SUV-a na 5 gwiazdek. Konstrukcja w kategorii ochrony dorosłych pasażerów zdobyła 97 proc. możliwych punktów. Ochrona dzieci - 78 proc. Poziom bezpieczeństwa pieszych oceniono na 80 proc. (to najwyższy wynik w tej turze testów). Za systemy wspomagające bezpieczeństwo przyznano 71 proc. pkt.

Mitsubishi eclipse cross / dziennik.pl

Nowy Opel Crossland X czyli efekt współpracy z Grupą PSA także zdobył 5 gwiazdek. Za ochronę dorosłych pasażerów przyznano 85 proc. punktów. Bezpieczeństwo dzieci oceniono na 84 proc.. Za ochronę pieszych Euro NCAP przydzieliło 62 proc. Testujący podkreślają, że Crossland X osiągnął szczególnie dobre wyniki w testach uderzenia w bok pojazdu, w których zdobył maksymalną liczbę punktów za ochronę dorosłych i dzieci w przedziale pasażerskim. W kategorii dodatkowych systemów bezpieczeństwa nowy crossover niemieckiej marki zdobył 57 proc. możliwych punktów.

Opel crossland X / dziennik.pl

Seat Arona także dostał 5 gwiazdek. Za ochronę dorosłych pasażerów przyznano 95 proc. punktów. Bezpieczeństwo dzieci oceniono na 80 proc. Za ochronę pieszych Euro NCAP przydzieliło 77 proc. W kategorii dodatkowych systemów bezpieczeństwa hiszpańska nowość zdobyła 60 proc. możliwych punktów.

Seat arona / SEAT

Skoda Karoq również wywalczyła maksymalny wynik 5 gwiazdek. Za ochronę dorosłych pasażerów czeski SUV otrzymał 93 proc. oceny. Organizacja Euro NCAP doceniła wysoki poziom ochrony kręgów szyjnych osób w kabinie przy uderzeniach z tyłu. W kategorii ochrony dzieci zdobył 79 proc. możliwej liczby punktów. Za ochronę pieszych Euro NCAP przydzieliło 73 proc. - system awaryjnego hamowania autonomicznego okazał się bardzo skuteczny przy prędkościach osiąganych w ruchu miejskim. W kategorii "systemy asystujące służące bezpieczeństwu" uzyskał 58 proc. maksymalnej liczby.

Skoda karoq / dziennik.pl

Volkswagen Polo nowej generacji zasłużył na 5 gwiazdek - to bardzo dobra informacja dla kierowców, szczególnie, że to model obliczony na "kieszeń Kowalskiego". Samochód zdobył 96 proc. maksymalnej liczby punktów za bezpieczeństwo dorosłych. Zarówno podczas uderzenia bokiem w barierę, jak i w słup ochrona wszystkich części ciała narażonych na obrażenia jest dobra i Polo otrzymało maksymalną liczbę punktów - czytamy w komentarzu Euro NCAP. W bardzo ważnej kategorii ochrony dzieci podróżujących w samochodzie przyznano 85 proc. oceny - to nowy najlepszy wynik w tej klasie samochodów. Badanie w kategorii ochrony pieszych - 76 proc. Dodatkowe systemy bezpieczeństwa - 59 proc. możliwych punktów.

Volkswagen polo / Volkswagen

Kierowcy, którzy zdecydowali się na Volkswagena T-Roc także mogą czuć się bezpiecznie. Organizacja Euro NCAP oceniła ten niemiecki model 5 gwiazdek. Konstrukcja w kategorii ochrony dorosłych pasażerów zdobyła 96 proc. możliwych punktów. Ochrona dzieci - 87 proc. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem manekinów umieszczonych w fotelikach dla dzieci. - Podczas zderzenia czołowego (częścią szerokości przodu - red.) ochrona wszystkich narażonych na obrażenia części "ciała" obydwu manekinów była dobra. Tak samo dobrze manekiny były chronione podczas zderzenia bocznego - czytamy w podsumowaniu testu zderzeniowego. Poziom bezpieczeństwa przechodniów oceniono na 79 proc. - tu eksperci wskazali, że nieoceniony okazał się seryjny system rozpoznawania obecności pieszych na jezdni. A za systemy wspomagające bezpieczeństwo przyznano 71 proc. pkt.

Volkswagen T-Roc / Newspress / James Roberts

Volvo XC60 nowej generacji otrzymało 5 gwiazdek. Za ochronę dorosłych pasażerów przyznano 98 proc. punktów (najlepszy wynik w tej turze testów). Bezpieczeństwo dzieci oceniono na 87 proc. Za ochronę pieszych Euro NCAP przydzieliło 76 proc. W kategorii dodatkowych systemów bezpieczeństwa niemiecka nowość zdobyła 95 proc. możliwych punktów (najlepszy rezultat zestawienia).