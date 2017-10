CMENTARZ BRÓDNOWSKI

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice:

• Rondo Żaba

• 11 Listopada od ul. Letniej do ul. S. Starzyńskiego

• św. Wincentego od ronda Żaba do ul. Gilarskiej

• św. J. Odrowąża i P. Wysockiego od ronda Żaba do W. Syrokomli

• Matki Teresy z Kalkuty od ul. P. Wysockiego do M.K.Ogińskiego oraz od ul. Rembielińskiej do św. Wincentego

• Chodecka od ul. Matki Teresy z Kalkuty do Wyszogrodzkiej

• Smoleńska od ul. św. Wincentego do ul. Witebskiej

• Gościeradowska

• Kołowa od św. Wincentego do Handlowej

CMENTARZ BRÓDNOWSKI / Materiały prasowe

Ponadto 1 listopada na ulicach Rembielińskiej (od ul. Julianowskiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty), M.K.Ogińskiego (od ul. Matki Teresy z Kalkuty do ul. Siedzibnej) i Smoleńskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu.

Ruch indywidualny kierowany będzie od ul. Radzymińskiej ulicami Młodzieńczą i L. Kondratowicza do parkingów przy ulicach S. Boliwara i Żuromińskiej lub z Trasy AK ulicą P. Wysockiego do parkingów przy ulicach P. Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty. Ze względu na budowę II linii metra na ul. Trockiej zalecany objazd do cmentarza prowadzi ulicami: Z. Jórskiego, Samarytanka i T. Korzona.

CMENTARZ POWĄZKOWSKI I WOJSKOWY

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice:

• Powązkowska od ul. Okopowej do Trasy Armii Krajowej

• zachodnia jezdnia (w kierunku Ochoty) ul. Okopowej od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ul. M. Anielewicza

Ponadto, w dniu 1 listopada na ulicach: Elbląskiej, Z. Krasińskiego, J. Ostroroga, Tatarskiej, Duchnickiej i Przasnyskiej (od ul. Duchnickiej do ul. ks. R. Indrzejczyka) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

CMENTARZ POWĄZKOWSKI I WOJSKOWY / Materiały prasowe

Ruch indywidualny kierowany będzie:

• od ul. Wolskiej ulicami Młynarską lub Płocką, a dalej Obozową do parkingów przy ulicach: J. Ostroroga, Wawrzyszewskiej i św. Stanisława

• od ul. W. Broniewskiego ulicami: Matysiakówny, ks. R. Indrzejczyka, Przasnyską, Duchnicką i Powązkowską lub Elbląską, Przasnyską, Duchnicką do parkingów przy ulicach Powązkowskiej, Tatarskiej i J. Ostroroga

• od ul. Towarowej i al. „Solidarności” ul. Okopową do parkingów przy ul. Okopowej i Dzikiej

• od al. Jana Pawła II ul. M. Anielewicza do parkingów przy ul. Okopowej i Dzikiej

• ulicami W. Broniewskiego i Elbląską do parkingów przy ulicy Elbląskiej

• od strony al. Prymasa Tysiąclecia i ul. W. Broniewskiego jezdnią boczną Trasy AK w kierunku Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do parkingu przy ul. gen. S. Maczka

CMENTARZ PÓŁNOCNY I WAWRZYSZEWSKI

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice:

• ul. Wólczyńska od al. W. Reymonta do ul. K. Wóycickiego

• ul. Arkuszowa od ul. Estrady do ul. Wólczyńskiej

• ul. T. Nocznickiego od ul. Wólczyńskiej do J. Kasprowicza

• K. Wóycickiego od ul. Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza

• ulice Opłotek i Palisadowa

CMENTARZ PÓŁNOCNY I WAWRZYSZEWSKI / Materiały prasowe

Ruch indywidualny w rejonie Cmentarza Północnego kierowany będzie ulicami Pułkową i K. Wóycickiego (jednokierunkową na odcinku Pułkowa - Żubrowa) do istniejących parkingów przy bramie cmentarza, a dla zainteresowanych dojazdem do bramy południowej i zachodniej dojazd będzie się odbywał ulicami Radiową i Estrady. Natomiast w rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego ruch indywidualny kierowany będzie ulicami S. Żeromskiego, al. W. Reymonta i J. Conrada oraz ulicami J. Kasprowicza i Sokratesa do parkingów przy ulicach J. Conrada i Kwitnącej.

CMENTARZE W REMBERTOWIE I MARYSINIE

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice:

• ul. Grzybowa od ul. Długiej do Zygmunta III

• ul. Korkowa w okolicy cmentarza

Ruch indywidualny kierowany będzie al. Komandosów i ulicami Zygmunta III i Dokerów do parkingu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Grzybową – Działyńczyków – Dokerów – Fizylierów.

CMENTARZ POWĄZKOWSKI I WOJSKOWY / Materiały prasowe

CMENTARZ WE WŁOCHACH

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięta dla ruchu samochodów indywidualnych będzie ul. Ryżowa na odcinku od ul. Kleszczowej do al. 4 Czerwca 1989 r.

CMENTARZ NA TARCHOMINIE

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice:

• ul. J. Mehoffera na odcinku od ul. Topolowej do ul. Myśliborskiej

• ul. Majolikowa na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. J. Mehoffera

CMENTARZ WOLSKI

Ruch indywidualny kierowany będzie ulicami Wolską (lub Elekcyjną) i J.K. Ordona oraz Połczyńską i J. Sowińskiego do parkingów zlokalizowanych na ulicy Jana Kazimierza. Na ul. Wolskiej wzdłuż cmentarzy obowiązuje zakaz zatrzymywania się, a na ulicach Studziennej i J. Sowińskiego jeden kierunek ruchu.

CMENTARZ CZERNIAKOWSKI

W dniu 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na wschodniej jezdni (w kierunku centrum) ul. Powsińskiej od ul. św. Bonifacego do ul. B. Limanowskiego.

CMENTARZ NA SŁUŻEWIE

W dniu 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Wałbrzyskiej od ul. J.S. Bacha do ul. Dominikańskiej.

CMENTARZ W ZERZNIU

W dniu 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Trakt Lubelski od ul. Cylichowskiej do ul. Borków.

1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięta dla samochodów będzie północna jezdnia (w kierunku ul. Marszałkowskiej) ul. Królewska od ul. Mazowieckiej do ul. Marszałkowskiej (będzie zarezerwowana dla autobusów komunikacji miejskiej).

Komunikacja miejska w czasie Wszystkich Świętych

27 specjalnych linii autobusowych i dwie linie tramwajowe zostaną uruchomione dla odwiedzających warszawskie cmentarze 1 listopada. Wtedy właśnie spodziewany jest największy ruch wśród pasażerów.

Na stołeczne ulice wyjedzie w sumie ok. 1,5 tys. autobusów i 300 tramwajów. Poza dodatkowymi liniami cmentarnymi zmiany w komunikacji miejskiej obejmą dotychczas funkcjonujące wybrane linie autobusowe i tramwajowe.

Pierwsze cmentarne linie już funkcjonują i będą obsługiwać pasażerów do 2 listopada. Najwięcej autobusów i tramwajów wyruszy w trasy 1 listopada, łącznie ok. 1,8 tys. brygad. To o 650 autobusów i 60 tramwajów więcej niż w podstawowym rozkładzie świątecznym. Najczęściej kursujące autobusy linii cmentarnej C09, łączącej Metro Młociny z największym warszawskim cmentarzem – Północnym, będą jeździły z częstotliwością poniżej jednej minuty. Do jej obsługi zostaną zaangażowane aż 54 pojazdy. Niewiele rzadziej, bo co ok. 2 minuty, na przystanki będą podjeżdżały także autobusy linii C13 (CM. BRÓDNOWSKI – CM. PÓŁNOCNY), C27 (KRÓLEWSKA – CM. BRÓDNOWSKI), C40 (METRO MŁOCINY –

CM. PÓŁNOCNY), C69 (WIATRACZNA – CM. BRÓDNOWSKI) i C84 (PL. NARUTOWICZA – CM. PÓŁNOCNY).

We Wszystkich Świętych na linii M1 metro będzie kursowało: od 8 do 10 i od 18 do 20 – co 3 minuty 20 sekund, od 10 do 18 – co 3 minuty, a w pozostałych godzinach – zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy, ale bez kursów nocnych. Na linii M2 pociągi będą podjeżdżały na stacje w godzinach 10-18 z częstotliwością co 5 minut, a w pozostałych godzinach według sobotniego rozkładu jazdy. Kursy nocne nie będą realizowane.

Nad sprawną organizacją komunikacji miejskiej w tym okresie będzie czuwało 200 pracowników ZTM, w tym 100 osób nadzorujących ruch, 20 osób badających napełnienia i 80 informatorów. Podobnie jak w poprzednich latach, informatorów ZTM będzie można spotkać w charakterystycznych kamizelkach z symbolem "i", w sąsiedztwie cmentarzy, dworców kolejowych oraz największych węzłów przesiadkowych. Bilety ZTM będzie można kupić m.in. w sześciu specjalnie uruchomionych punktach: na rondzie Wiatraczna, ulicy Królewskiej, pl. G. Narutowicza, przy Cmentarzu Północnym, Powązkowskim i Bródnowskim.