W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2017 roku skradziono w Polsce ponad 8,3 tys. aut - wynika z danych Komendy Głównej Policji do których dotarł dziennik.pl. A wśród najczęściej kradzionych samochodów są modele producentów z Niemiec, Japonii i USA. Liczby za 2016 roku mówią o 15 229 skradzionych pojazdach - z matematyki wynika, że w ciągu ośmiu miesięcy tego roku złodzieje ukradli już ponad 54 proc. tego co przez cały zeszły rok. Dlatego można pokusić się o prognozowanie mniejszej liczby utraconych osobówek na koniec 2017 r.

I choć z policyjnych statystyk wynika, że z roku na rok liczba skradzionych aut spada, to wcale nie musi oznaczać przytępienia złodziejskiego procederu. Przestępcy przestali się rozdrabniać i coraz częściej polują na "grube ryby", czyli pojazdy na których po jednorazowym strzale zarabiają szybciej i więcej.

Kluczyki samochodowe / ADAC

Dziś dzięki elektronice hurtowo pakowanej w samochody złodzieje nie muszą wyłamywać zamków, brudzić sobie rąk. Dzięki rozwojowi nowych technologii drogie auta marek premium (Audi, BMW, Mercedes) czy tak popularne w Polsce modele Volkswagena (passat, golf) i samochody firm japońskich (Mazda, Honda, Toyota) znalazły się w zasięgu amatorów cudzej własności. Zabezpieczenia producentów właściwie nic nie dają, a wręcz ułatwiają zadanie - tak jest w przypadku upowszechnienia technologii keyless - bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu.

W Polsce ostatnio notuje się coraz więcej przypadków kradzieży aut wyposażonych w to udogodnienie. Jeden z najświeższych przykładów wykorzystania rozwiązania umożliwiającego przechwycenie częstotliwości radiowej kluczyka oraz odbiornika montowanego w aucie zanotowała policja na Dolnym Śląsku.

Przestępcy uderzyli ok. trzeciej w nocy, kiedy właściciel BMW serii 5 spał w najlepsze. Auto warte 180 tys. zł wyparowało spod domu. Policjanci stwierdzili jednoznacznie - samochód skradziono metodą na "walizkę". O co chodzi?

Tyle zostało z BMW serii 5 wartego 180 tys. zł / policja.pl

Otóż amatorzy cudzej własności najczęściej wykorzystują fakt, że właściciele aut zostawiają kluczyki swoich pojazdów na parapecie okna lub w pobliżu drzwi wejściowych od domu (kluczyki w kieszeni właściciela siedzącego np. w restauracji także są łatwym celem). Przestępcy - przynajmniej dwóch - posługują się skanerem, transmiterem sygnału, wzmacniaczem oraz odpowiednią walizką, dzięki której odbiornik samochodu identyfikuje ją jako kluczyk.

Limuzyna BMW, a raczej to co po niej znaleźli policjanci / policja.pl

Jeden z szajki musi znaleźć się blisko kluczyka (np. zakraść się pod okno, usiąść w tej samej restauracji dwa stoliki dalej od właściciela auta), a drugi w tym samym czasie pociąga za klamkę upatrzonego samochodu. Auto wysyła żądanie przesłania kodu, sygnał ten jest wzmacniany przez złodziejskie urządzenie i przesyłane do kluczyka. Sygnał przez drugie urządzenie (spod okna domu) trafia do kluczyka, a ten odsyła żądany kod, który tą samą drogą trafia do auta, które staje otworem przed przestępcą.

Podobna procedura jest powtarzana przy uruchamianiu silnika. Wystarczy wsiąść i odjechać. I właśnie tak skradziono BMW widoczne na zdjęciach. Zasięg wzmocnionego sygnału może sięgać nawet 800 metrów.

Szczęście w nieszczęściu dla okradzionego mundurowi po kilku godzinach odnaleźli auto, w dziupli na jednej z posesji w powiecie legnickim. Zaskoczeni sprawcy byli w trakcie rozbierania na części skradzionego BMW. Do paki trafiło dwóch mężczyzn w wieku 24 i 27 lat (za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, natomiast za kradzież z włamaniem do lat 10).

System keyless otwiera przed złodziejami "świat luksusu" / policja.pl

Jak nie dać się "wynieść w walizce"?

Policja ostrzega właścicieli pojazdów z systemem keyless, aby odpowiednio zabezpieczali kluczyk bezprzewodowy do swojego auta.

- W trakcie przebywania w domu powinien on znajdować się jak najdalej od ścian zewnętrznych, wejścia do domu, najlepiej w izolowanej strefie - metalowym pudełku lub zawinięty w folię aluminiową - tak, aby uniemożliwić przechwycenie sygnału emitowanego przez kluczyk - radzi asp. szt. Wojciech Jabłoński z wydziału prasowego dolnośląskiej policji.

Mechaniczne zabezpieczenie jest najlepsze? / ADAC

Każde auto w kilka sekund

Obrazem tego, jak dziurawy może być system keyless mający ułatwić nam życie, są wyniki testów zabezpieczeń samochodowych przeprowadzonych przez niemiecki automobilklub ADAC. Jego eksperci za kilkaset euro zbudowali urządzenie do przechwytywania sygnału z kluczyka i wypróbowali je w praktyce.

Oto lista aut, które specjaliści ADAC otworzyli w kilka sekund - "X" oznacza, że obie próby wypały "pozytywnie". Złodzieje także to potrafią: