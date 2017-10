Ultraviolet opowiada historię trzydziestoletniej Oli Serafin (Marta Nieradkiewicz), którą osobiste przejścia zmusiły do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi. Pewnej nocy, prowadząc samochód, jest ona świadkiem tragicznego w skutkach zdarzenia. Niejasne okoliczności wypadku nie dają jej spokoju, decyduje się więc na podjęcie próby wyjaśnienia sprawy na własną rękę, dołączając do działającej w internecie grupy detektywów amatorów o nazwie Ultraviolet. Od tego momentu Ola wraz z grupą śledczych oraz z pomocą policjanta, Michała Holendra (Sebastian Fabijański), rozwiązuje zagadki kryminalne.

Głównej bohaterce na co dzień towarzyszy Opel Crossland X, czyli dwukolorowy crossover o wyglądzie SUV-a.

Opel Crossland X / Opel

Serialowy policjant Michał Holender występuje za kierownicą najnowszej Insignii Grand Sport - auto sprawdza się podczas niebezpiecznych akcji i pościgów.

Opel Insignia Grand Sport / dziennik.pl

W rozwiązywaniu zagadek kryminalnych zza kierownicy Adama Rocks głównej bohaterce pomagają również siostry Polańskie (Karolina i Paulina Chapko), czyli blogerki modowe, należąc do grupy Ultraviolet.

Opel Adam Rocks / Opel / Axel Wierdemann

Serial był kręcony w Łodzi. W głównych rolach występują: Marta Nieradkiewicz, Sebastian Fabijański, Agata Kulesza, Michał Żurawski, Marek Kalita i Bartłomiej Topa.

Za reżyserię odpowiadają Jan Komasa (Miasto 44, Sala samobójców) i Sławomir Fabicki (Miłość, Zbrodnia 2). W produkcję zaangażowani są także twórcy amerykańscy - producentami wykonawczymi są Wendy West (Dexter, Czarna lista) i Barry Josephson (Kości, Zaczarowana, Bardzo Dziki Zachód).

Premiera dziesięcioodcinkowego serialu już 25 października, o godz. 22:00 na kanale stacji AXN.