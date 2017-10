Spółka ElectroMobility Poland zorganizowała I Targi Elektromobilności, podczas których zaprezentowano polskie pojazdy elektryczne, m.in. Melex - elektryczny pojazd turystyczny, Triggo - dwuosobowy pojazd L7e, Komel - e-Buggy oraz PIMOT - syrenkę elektryczną.

Jak poinformowano, celem targów jest "integracja środowiska związanego z elektromobilnością - w szczególności producentów pojazdów i podzespołów, instytutów badawczych, czy biur projektowych działających w branży motoryzacyjnej".

- Po wejściu w życie ustawy o elektromobilności samochody elektryczne będą zwolnione z akcyzy. Ułatwień doczeka się również carsharing oparty o samochody elektryczne - powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka.

W pierwszej połowie października br. Kurtyka mówił, że w wyniku konsultacji publicznych Ministerstwo Energii wprowadziło szereg zmian w projekcie ustawy o elektromobilności. Zmienia się wiele definicji, np. punkt ładowania musi zawierać miejsce postojowe. Zamiast zeroemisyjnych stref ruchu będą niskoemisyjne. Projekt nadal zakłada zwolnienie samochodu elektrycznego z akcyzy. Auta na prąd będą mogły korzystać z buspasów i z wyższych odpisów amortyzacyjnych w przypadku firm, parkowanie w strefach płatnego parkowania będzie darmowe.

Podczas tragów prezes spółki ElectroMobility Poland Maciej Kość mówił, że "dzisiejsze spotkanie podmiotów branży automotive to okazja do weryfikacji możliwości polskich producentów oraz wymiany doświadczeń". - I oczywiście szansa na zawiązanie wstępnych porozumień na dostawy podzespołów - ocenił.

Jak napisano w komunikacie, targi są ważnym elementem przygotowań do uruchomienia przez ElectroMobility Poland konkursu na budowę prototypów samochodów elektrycznych.

- Spółka zaprezentowała podmiotom, zainteresowanym udziałem w konkursie jego główne założenia, a teraz - przez najbliższe dwa tygodnie - czeka na ich uwagi. Chcemy mieć pewność, że założenia konkursu odpowiadają oczekiwaniom rynku. Stąd decyzja, aby jego ogłoszenie poprzedzić okresem konsultacji. Dzięki targom firmy będą mogły zawiązać konsorcja i wspólnie wystartować w planowanym konkursie - tłumaczy szef Projektu EMP Piotr Zaremba.

Konkurs EMP na budowę prototypów skierowany jest do profesjonalistów, którzy posiadają doświadczenie m.in. przy konstruowaniu bądź prototypowaniu pojazdów, produkcji pojazdów, projektowaniu lub produkcji komponentów. Najlepszy prototyp trafi do uruchomienia produkcji seryjnej, wspieranej przez Skarb Państwa. Rolą ElectroMobility Poland będzie połączenie procesu budowy prototypów z procesem przygotowania produkcji. Kolejnym krokiem będzie przejście od realizacji prototypów do małoseryjnej produkcji, a następnie: wsparcie w rozwoju elementów przyszłego pojazdu, określenie optymalnej metody uruchomienia produkcji, a także stworzenie popytu na polski samochód elektryczny.

Partnerem I Targów Elektromobilności jest Przemysłowy Instytut Motoryzacji, a patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Energii, Polska Grupa Motoryzacyjna oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

W październiku 2016 r. cztery polskie koncerny energetyczne - PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA oraz Tauron Polska Energia SA - powołały spółkę ElectroMobility Poland SA. Każda ze spółek objęła po 25 proc. kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Utworzenie i działalność ElectroMobility Poland jest częścią Planu Rozwoju Elektromobilności, który jest szansą na rozwój dla polskiego przemysłu, nauki oraz narzędziem wzmacniania wzrostu gospodarczego. Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów, określonych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych.