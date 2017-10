Scenę z materiału dla "Auto Moto Magazine" ostro potępił minister spraw zagranicznych Włoch, Angelino Alfano.

Materiał filmowy, prezentujący nowy model samochodu, nakręcony został w miasteczku Corleone koło Palermo, uważanym za jedną z kolebek sycylijskiej mafii, cosa nostra. W tle wykorzystano fragmenty muzyki z filmu "Ojciec chrzestny". Gdy dziennikarz otwiera pilotem bagażnik, widać z nim mężczyznę ze związanymi rękoma i nogami.

Scena ta, rozpowszechniona przez media wywołała lawinę komentarzy i krytyki oraz protesty.

Szef dyplomacji, urodzony na Sycylii Angelino Alfano poinformował, że ambasada Włoch we Francji wysłała list do redakcji magazynu i napisała w nim, że wideo to jest "niedopuszczalne". Po tej interwencji film został zablokowany na stronie pisma.

- Sycylia nie jest absolutnie taka, jak pokazał ją francuski dziennikarz, który, próbując niezdarnie zareklamować samochód, obraża Sycylię i Włochów; kreśli oburzający i krzywdzący wizerunek wyspy, która dała silną odpowiedź na jarzmo mafii i ma olbrzymi szacunek dla jej ofiar - oświadczył minister Alfano.

Oburzenie wideo wyraził też senator Giuseppe Lumia, członek komisji włoskiego parlamentu do walki z mafią, który od lat ma policyjną ochronę z powodu otrzymywanych pogróżek. W rozmowie z dziennikiem "Corriere della Sera" polityk podkreślił: Byłem zaszokowany tym, co zobaczyłem.

- Nie zawsze interweniuję w przypadkach, gdy przedstawia się Sycylię w barwach mafii, ale tym razem postanowiłem zwrócić się o to, by zajął się tym parlament, bo przekroczono wszelkie granice - oświadczył senator.

Producent przedstawionego w filmie samochodu w wydanym oświadczeniu wyjaśnił, że odcina się od wszelkich treści, które "mogą stanowić naruszenie norm obywatelskich i karnych oraz zbiorowej moralności".

Firma wyraziła żal z powodu tego, co się wydarzyło i podkreśliła, że nie miała nic wspólnego z kontrowersyjnym nagraniem.